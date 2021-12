Pena màxima

El Nàstic cau en els penals contra el Linares després d'un partit on tots dos conjunts van gaudir d'ocasions clares de gol

El Nàstic va caure en la primera ronda de la Copa del Rei contra el Linares en un partit molt igualat on tots dos conjunts van gaudir d'ocasions clares de gol, però que es va acabar decidint des dels onze metres, on els locals van resultar més efectius (6-5).

Raúl Agné va apostar per un onze combinant suplents i titulars, encara que els suplents que va escollir són els que ja han jugat força minuts en lliga, com Pol Domingo –que ha encadenat diverses titularitats– o Nil Jiménez. A la porteria va apostar per Gonzi, la defensa va estar formada per Domingo, Trilles, Aythami i Nil, el mig per Ribelles i Pedro del Campo amb Robert Simón i Bonilla per bandes i Carbia i Edgar en atac. Els tarragonins van sortir molt endollats al partit i seves van ser les millors ocasions del primer temps. Els futbolistes grana van reclamar un gol fantasma en una centrada de córner de Bonilla que va atrapar Razak, els grana reclamaven que ho havia fet passada la línia de gol, però el col·legiat va assenyalar falta al porter.

Posteriorment, Edgar va tenir dues ocasions per avançar als tarragonins. Primer va caçar un rebuig al remat de cap de Trilles que la defensa va treure sota pals, però el xut del de Sabadell, molt forçat, el va poder blocar Razak. Després, Carbia va penjar la pilota a l'àrea i el porter local la va desviar, el rebot va caure als peus d'Edgar que va rematar a porteria, però la pilota va estavellar-se al pal. Les ocasions pel conjunt de Raúl Agné arribaven amb claredat, però el marcador no es va moure en el primer temps. El que sí que va canviar va ser l'alineació inicial, ja que Robert Simón va fer-se mal en una jugada ofensiva que va finalitzar amb un centrexut molt desviat. L'extrem va marxar coix del terreny de joc i el seu lloc el va ocupar un actiu Pol Ballesteros.

A la segona meitat el Linares va sortir millor que els tarragonins i va ser ell el que va gaudir de més ocasions clares de gol. Gonzi va ser l'home clau de la segona meitat amb grans actuacions que van mantenir vius als grana en l'eliminatòria. Primer amb una gran estirada després d'una relliscada de Trilles que va propiciar una ocasió en contra i després aturant un penal, més que discutible de Joan Oriol.

El meta navarrès va llegir les intencions a Etxaniz i va mantenir el 0 a 0 en el marcador. El Nàstic, tot i que no va generar tant perill com el Linares en el segon temps, també va tenir dues ocasions clares de gol. Una de Pedro Martín que va fer un xut potent que Razak va desviar a córner i una altra de Pol Ballesteros que va rebre una gran passada d'Edgar Hernández que el va plantar sol davant el porter, però va enviar la pilota al lateral de la xarxa.

Pedro també es lesiona

Amb els cinc canvis completats, Agné va veure com en els últims minuts de partit Pedro Martín va caure lesionat. El malagueny va aguantar el temps que faltava fins a la pròrroga coix, i un cop va començar va ser substituit per Pol Prats. Prèviament, havien entrat Pedro, Bonilla, Albarrán i Joan Oriol, per Carbia, Buyla, Pol Domingo i Nil, respectivament.

Amb el 0 a 0 es va arribar a la pròrroga on el domini del Linares encara es va fer més evident. Un xut al pal i una doble intervenció de Gonzi van ser el més destacat dels últims 30 minuts del partit. Les forces començaven a disminuir i semblava que tots dos conjunts buscaven els penals, encara que el Linares no deixava de creure en el gol. Finalment, es va acabar tot el temps i cap dels dos conjunts va aconseguir moure el marcador.

L'eliminatòria es va acabar decidint a la pena màxima pel resultat de 6 a 5, després que Sanchidrián marqués el setè penal i Ribelles fallés l'últim. Prèviament, Gonzi havia aturat un altre penal i va estar a punt de fer el mateix amb un segon que va estavellar-se al pal.