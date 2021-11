Agné donarà continuïtat al sistema de joc amb quatre migcampistes

El tècnic grana va alinear contra el Baleares a Ribelles, Fullana, Del Campo i Buyla amb un resultat positiu

Actualitzada 29/11/2021 a les 20:56

El Club Gimnàstic va consumar ahir la primera derrota de la temporada al Nou Estadi amb el resultat d'1 a 2 contra l'Atlético Baleares, el líder del grup 2 de Primera RFEF. Tot i el resultat, el partit dels tarragonins va ser força bo i, de fet, tal com comentava el mateix entrenador del Nàstic, Raúl Agné, «la primera meitat ha estat la millor que recordo a Tarragona».

Gran part d'aquest bon partit dels tarragonins va recaure a la sala de màquines, on el de Mequinensa va apostar pels quatre homes que té en aquestes posicions. Ribelles, Fullana, Pedro del Campo i Buyla van formar un rombe al mig del camp que va donar la possessió i, per tant, el control del partit als tarragonins. Aquests quatre futbolistes van ser els més destacats del partit de diumenge. Ribelles, com ja va fer a Algesires, va anticipar-se a totes les jugades i va robar pilotes tant en zona defensiva com a tres quarts de camp. De fet, d'una recuperació seva va néixer el gol que va posar per davant al Nàstic contra l'Atlético Baleares.

Per davant de Ribelles hi havia Francesc Fullana i Pedro del Campo. El primer s'ha beneficiat de la lesió de Del Campo per recuperar la titularitat i anar creixent jornada rere jornada i ahir va fer una gran demostració de deixar-s'ho tot sobre la gespa. El 10 grana va treballar en defensa, però també va participar molt en atac, filtrant bones passades cap als davanters, com una que va permetre situar a Pedro Martín sol davant del porter rival, encara que l'acció va acabar invalidada per fora de joc del punta grana.

Al seu costat hi havia Pedro del Campo que, tal com ha demostrat des que ha arribat a Tarragona, és l'autèntic cervell del Nàstic. És l'encarregat de donar sentit a totes les jugades grana, fins i tot les més rocambolesques, com va ser el cas de diumenge quan davant la pressió de la defensa balear va tocar l'esfèrica d'esperó per habilitar a Pedro Martín sol davant el porter, però, el davanter va perdonar el gol.

Jannick s'estrena amb un golàs

Per davant d'ells, i fent d'enllaç amb els davanters, hi havia Jannick Buyla qui també va creixent amb el pas de les jornades. En el darrer duel disputat a casa, contra l'UCAM, ja va completar un bon partit i Agné va comentar en el postpartit contra els murcians que «cal cuidar-lo molt i trobar-li el seu lloc». Diumenge va actuar a la mitja punta i es va poder estrenar amb un golàs des de la frontal de l'àrea que va entrar per l'escaire. A més, se'l va veure més combinatiu amb els seus companys, millorant molt les actuacions que havia deixat fins al moment.

Per tots aquests motius, Agné va encertar diumenge alineant aquests quatre jugadors al mig del camp, ja que van ser molt superiors a l'Atlético Baleares, encara que dues errades defensives van acabar donant els tres punts als visitants. Amb tot, el tècnic grana va comentar amb relació als quatre migcampistes que «vull jugar bé a futbol i quan van mal dades és quan més atrevits hem de ser», deixant entreveure que aquesta formació s'utilitzarà en aquells partits on consideri prioritari el control de pilota abans que la velocitat de Robert Simón per la banda dreta de l'atac grana.