La Juventus podria baixar de categoria si es confirmen les acusacions de frau fiscal

S'investiga a la directiva del club per la compra de futbolistes i altres operacions poc clares en els últims tres anys

Actualitzada 29/11/2021 a les 13:06

L'Associació de Consumidors italiana (Codacons) ha demanat aquest dilluns que la Juventus sigui sancionada amb el descens de categoria i que se li revoquin els títols que té a les seves vitrines en el cas que es confirmin les «duríssimes acusacions» per frau fiscal i l'emissió de factures falses en la compravenda de jugadors.«Si es confirmen les acusacions, el club 'bianconero' haurà de descendir i se li hauran de revocar els últims títols. Es va falsejar la lícita competència entre clubs de la Sèrie A italiana», informa la Codacons en un comunicat.«Com a forma de tutela cap als aficionats enganyats, l'Associació presenta un recurs a Antimonopoli (l'òrgan de la competència a Itàlia) i a la Fiscalia», agrega.La seu de la Juventus va ser registrada la nit del passat divendres per ordre de la Fiscalia de la ciutat de Torí, que investiga a la directiva del club per la compra de futbolistes i altres operacions poc clares en els últims tres anys.Els agents de la Guàrdia de Finança (policia d'assumptes fiscals) van accedir a la seu del Juventus amb l'ordre de recaptar documentació relativa als comptes del període 2019-2021 i van recollir informació sobre la compravenda de jugadors i sobre la formació dels pressupostos.Hi ha més de 280 milions de guanys de capital vinculades amb la compravenda de jugadors que es consideren poc clares.Entre els investigats està la cúpula directiva de la Juventus: des del president, Andrea Agnelli, al vicepresident, el txec Pavel Nedved, fins a l'anterior director esportiu, Fabio Paratici, ara al Tottenham.La Juventus, club que cotitza en la Borsa de Valors de Milà, va assegurar en una nota que està disposada a col·laborar amb els investigadors i va defensar que va actuar respectant les regles vigents.«Les acusacions són molt greus i obren dubtes sobre els últims campionats de futbol, fins i tot perquè, com sabem, va existir un autèntic domini 'bianconero' en els últims anys», va afirmar el president de Codacons, Marco Donzelli.«Si la Juventus s'hagués beneficiat il·legalment respecte als clubs rivals amb operacions d'aquest tipus, llavors els últims campionats serien irregulars i, de pas, la Federació haurà d'intervenir i sancionar als responsables. El club, més enllà de les persones, no pot escapar dels càstigs», va agregar.Ña Juventus ha entrat en els últims dos anys en un profund procés d'involució i el començament de temporada esportiva ha estat molt negatiu.L'equip és vuitè en la classificació i està més prop del descens (11 punts) que del lideratge (14 punts).L'any passat va lliurar el ceptre de campió d'Itàlia després de nou títols consecutius i va ser eliminat als vuitens de final de la Lliga de Campions en les últimes dues temporades, davant el Lió i el Porto.