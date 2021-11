Raúl Agné: «Al partit hi ha hagut tres gols i els hem fet tots nosaltres»

El tècnic assegura que «ens posen a prova», però que ara «no val abaixar els braços»

Actualitzada 28/11/2021 a les 20:40

L'entrenador del Nàstic, Raül Agné, es va mostrar tocat després de la primera derrota a casa i segona consecutiva que situa a l'equip més a prop del descens i l'allunya de la zona alta de la classificació. El tècnic grana no vol mirar la classificació, ja que «si no guanyes està clar que estaràs més a prop del de baix que de dalt», però confiava que «algun dia es girarà».

«Ens posen a prova, i ara mateix no val abaixar els braços», va dir el de Mequinensa assenyalant que actualment només li preocupa «recuperar als nanos perquè fan les coses bé, però a vegades les coses són com venen i no com es volen». Agné argumentava els canvis a l'onze dient que «buscàvem dominar la pilota i ells no s'ho esperaven. Finalment ho hem aconseguit. Hem dominat la pilota i hem jugat bé en trams del partit». «Crec que hem fet la millor primera part a casa i hem tingut el 2-0, però no hem estat encertats i ens han fet l'empat».

El tècnic grana lamentava els errors que han provocat el marcador «a Manu Garcia se li escapa la pilota i ens fan l'1-2, és molt cruel, però toca aixecar-se ràpidament». Un nom propi va ser el de Pedro Martín que va tornar a l'onze. Agné es va mostrar content amb el jugador i va dir que «ha fet tot el que li he demanat i ha tingut alguna ocasió de gol». L'entrenador grana mirava ja cap al partit de copa del Rei d'aquest dimecres davant el Linares i deia que «el millor que et pot passar és que tinguis un partit més ràpid possible».