Dos errors condemnen al Nàstic contra el líder

Bon partit dels tarragonins en el qual l'Atlético Baleares ha aprofitat dos regals per remuntar l'enfrontament

Actualitzada 28/11/2021 a les 19:57

FITXA TÈCNICA

Nàstic: Manu García, Albarrán (Nil, 84'), Quintanilla, Trilles, Joan Oriol, Ribelles (Pablo Fernández, 84'), Fullana (Robert Simón, 61'), Buyla (Bonilla, 70'), Pedro del Campo, Carbia i Pedro (Edgar Hernández, 61).



At. Baleares: René, Ferrone, Olaortua, Ignasi, Carlos Delgado, Armando (Manel, 74'), Cordero, Damián Petcoff (José Fran, 46'), Canario (Álex Robles, 83'), Dioni (Pedro Orfila, 74') i Vinícius Tanque (Josep Jaume, 86').



Gols: 1-0, Buyla (6'); 1-1, Marc Trilles (p.p. 37'); 1-2, Canario (60')



Àrbitre: Víctor Pérez Perada (col·legi tinerfeny). Va mostrar la targeta groga als locals Buyla i Oriol; i als visitants Ferrone i Robles.



Incidències: Partit disputat al Nou Estadi que va acollir 3.420 espectadors en la jornada 14 de Primera RFEF

El Nàstic rebia la visita del líder del grup, l'Atlético Baleares, amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica dels darrers enfrontaments i convèncer a la seva afició. El partit dels grana no va ser dolent, però dos errors els van condemnar contra un Atlético Baleares que poca cosa va oferir.L'entrenador grana, Raúl Agné, va sorprendre a tots amb una alineació sense Robert Simón, que fins ahir ho havia jugat tot com a titular, i amb la presència de Pedro Martín a l'onze inicial. Amb Manu García a la porteria, la defensa tarragonina va estar formada per Carlos Albarrán a la dreta, Quintanilla i Trilles de centrals i Joan Oriol a l'esquerra. L'altra novetat es trobava al mig del camp on Agné va posar tot el que tenia amb Ribelles de pivot defensiu, Fullana i Pedro del Campo d'interiors i Buyla de mitja punta per connectar amb Fran Carbia i Pedro Martín. La jugada va sortir-li bé a Raúl Agné que en el minut sis va veure com Buyla marcava un autèntic golàs per avançar els locals.Tot va començar amb una recuperació de Ribelles, que va tornar a completar un gran partit, a la frontal de l'àrea de l'Atlético Baleares, va deixar-li la pilota a Jannick Buyla que va buscar bona posició per acabar amb un xut potent i col·locat que va entrar per l'escaire. El gol va fer embogir a l'afició tarragonina per la qualitat i perquè suposava deixar enrere la mala dinàmica en el minut sis de partit i contra el líder.Els de Raúl Agné van entendre a la perfecció el que volia el tècnic i van estar molt ben posicionats durant el primer temps, frenant qualsevol intent d'atac dels mallorquins, els quals no trobaven cap forat per aproximar-se a l'àrea de Manu García. A més, els grana es mostraven molt còmodes amb pilota amb molt bones combinacions entre Ribelles, Pedro del Campo i Fullana. El partit estava sent pràcticament perfecte, però l'Atlético Baleares va trobar massa fortuna en una jugada aïllada. Els mallorquins van penjar una pilota molt perillosa a l'àrea on Trilles va aconseguir anticipar-se al seu rival per tocar la pilota, però amb tanta mala sort que aquesta va acabar entrant a la porteria de Manu García fregant el pal.Amb l'empat a 1, el Nàstic va seguir manant en el partit i just abans de finalitzar la primera meitat, Pedro Martín va tenir el desempat. Fullana va fer una gran passada en llarg cap al malagueny que es va plantar sol contra René, però va acabar enviant la pilota al travesser. Amb tot, la jugada, finalment, va ser anul·lada per fora de joc del nou grana. Prèviament, encara amb l'1 a 0, Pedro va tenir una altra ocasió de gol, la qual li va arribar després d'un toc d'esperó de Pedro del Campo que va deixar al punta en avantatge dins l'àrea rival, però va xutar molt centrat i René va atrapar sense problemes l'esfèrica. Amb l'1 a 1 es va arribar al descans, un resultat molt injust pel que s'havia vist sobre el terreny de joc en els primers 45 minuts.L'inici de la primera meitat va ser com el de la primera, amb un enfrontament molt obert, però en el qual el Nàstic sortia guanyador de gairebé tots els duels. El domini dels locals no va ser tan evident com a la primera meitat, i això va fer que els tarragonins no arribessin a porteria. Per contra, el que sí que es va mantenir va ser el regal del Nàstic. Si en la primera meitat va arribar el gol visitant amb mala fortuna, en la segona va ser per una errada de Manu García. El Baleares va penjar la pilota a l'àrea i el porter grana va sortir per atrapar la pilota, però se li va escapar de les mans. Vinícius va recollir-la, va protegir amb el cos i la va cedir cap a Canario que va enviar-la al fons de la xarxa amb tranquil·litat i a plaer.Aquest segon error local i segon gol visitant, va enfonsar el Nàstic i Agné va començar a moure banqueta. Els primers a entrar van ser Robert Simón i Edgar Hernández per Fullana i Pedro, dues substitucions que van donar un rendiment molt diferent. L'absència de Fullana va fer perdre el control del joc al Nàstic i, per contra, l'entrada de Robert Simón no va donar-li el dinamisme ofensiu que buscava el tècnic grana. El canvi que sí que va millorar va ser l'entrada d'Edgar, que va generar més perill que Pedro, però sense fortuna per marcar. Seva va ser una de les ocasions més destacables de la segona meitat, però el xut va marxar alt i també ell va ser víctima d'un penal clar que l'àrbitre no va assenyalar. Era el minut 86 quan el defensor va agafar a l'atacant català que va caure dins l'àrea, però l'àrbitre no va xiular. Abans, Agné va tornar a moure banqueta traient del partit a Buyla, que va completar un bon enfrontament, i donant entrada a Bonilla. Un altre canvi que tampoc va influenciar en el joc com s'esperava, igual que tampoc ho van fer les dues últimes substitucions, Pablo Fernández i Nil que van entrar per Ribelles i Albarrán.Algun dia havia d'arribar la primera derrota del Nàstic al Nou Estadi, on havia acumulat cinc partits guanyats i un empat. Ara bé, aquest no és un bon moment, ja que els grana encadenen així la segona derrota consecutiva i cinc partits sense guanyar.