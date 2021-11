Cristina Solé i José Manuel Vieito guanyen la 30a Mitja Marató de Tarragona

Els més ràpids en la cursa de 10 quilòmetres van ser Iván Docampo i María Lázaro, en una prova que va acollir 1.347 participants

Aquest diumenge 28 de novembre ha tingut lloc la 30a edició de la Mitja Marató + 10K «Ciutat de Tarragona», enguany de forma presencial després que el 2020 es realitzés virtualment a causa de la pandèmia. La cursa més emblemàtica del calendari esportiu tarragoní ha congregat finalment 1347 participants. Per modalitats, 718 persones han corregut la Mitja i 629, els 10K. Per procedència, un 52% de persones que hi han participat són de la ciutat, un 32% venen de la resta de la província i un 16%, de fora de la demarcació. Cal destacar a més que un 27% de les persones participans són dones.Les dues curses, amb sortida i arribada a l'Anella Mediterrània, han començat a les 10 h des de l'esmentada Anella i han fet sengles circuits per la ciutat, de 10.000 m i 21.097 m, homologats oficialment per la Federació Catalana d'Atletisme. José Manuel Vieito ha fet la millor marca masculina de la Mitja Marató, mentre que Cristina Sole ha estat la primera participant femenina a creuar la línia de meta. Pel que fa a la cursa de 10K, les millors marques en categoria masculina i femenina les han registrat Iván Docampo i María Lázaro.El circuit de Mitja Marató ha transcorregut en paral·lel al de la cursa de 10k fins al km 4, situat a Ramón y Cajal, a l'altura de Parc Central. La resta de circuit, com ja és habitual, ha passat pel centre de la ciutat i per la façana marítima per tornar a meta, situada a l'Anella Mediterrània, punt de sortida i on s'han concentrat tots els serveis, des de guarda-roba a lliurament de dorsals passant pel punt d'informació i els WC.Des del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona (PMET), la consellera d'Esports, María José López, fa una valoració molt positiva de la trentena edició, tant pel que fa a la participació com al desenvolupament de la cursa, però sobretot per «poder tornar a oferir presencialment la cursa més emblemàtica de Tarragona, que en aquesta edició ha superat les nostres expectatives, amb dorsals exhaurits en temps rècord».«L'any que ve tindrem un nou recorregut consensuat amb la gent que hi participa mitjançant una enquesta i esperem que un recorregut més paisatgístic i orientat al mar suposi un impuls definitiu per a una cursa que ens estimem moltíssim», ha afegit l'edil tarragonina des de l'Anella Mediterrània, on ha volgut reconèixer i agraïr «el paper del patrocinador principal, de les empreses col·laboradores i de les persones voluntàries».Voluntaris del PMET i Protecció Civil, a més d'agents dels cossos de seguretat de la Guàrdia Urbana la Policia Portuària i els Mossos d'Esquadra s'han encarregat del control del trànsit mentre que voluntariat del Club Atletisme Tarragona, de l'Associació de Veïns del Port i del Club de Futbol Icomar s'ha fet càrrec de garantir els avituallaments. En total, unes 200 persones voluntàries han participat en tasques de suport a la Mitja Marató.