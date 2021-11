El Nàstic posarà a prova el fortí del Nou Estadi amb l'arribada del líder

L'Atlético Baleares és el primer rival d'altura en visitar la casa d'un equip grana necessitat d'una victòria

Actualitzada 27/11/2021 a les 20:08

El Gimnàstic de Tarragona necessita una victòria i el Nou Estadi s'ha declarat aquesta temporada com la forma més segura del conjunt grana per sumar punts. I és que l'afició i l'equip necessiten una victòria per impulsar els ànims i sobretot per donar força a l'equip per poder lluitar per la part alta de la classificació. Però l'aparent invencibilitat dels grana a casa es posarà a prova amb l'Atlético Baleares, líder de la categoria després de pispar-li el lloc al Villarreal B la darrera setmana i es presenta com un dels primer rivals temibles de la temporada.Raül Agné recupera a tots els jugadors lesionats o tocats de la plantilla i només té una baixa per al partit. Aythami Artiles va veure doble groga davant l'Algeciras i es perdrà el partit d'aquest diumenge. Aquesta és una baixa sensible pel conjunt grana i és que el defensa canari és un jugador que ha estat imprescindible a l'eix de la defensa durant aquest any. Agné, però, té ben coberta la posició i podrà comptar amb el recuperat Marc Trilles o Pol Domingo per suplir-li. El que si hi serà és Manu Garcia a la porteria grana amb Joan Oriol a banda esquerra i Quintanilla com a defensa central. Davant la quantitat de pólvora del conjunt balear Agné podria comptar amb Marc Trilles acompanyant a Quintanilla en defensa i Pol Domingo a banda dreta per optar així per un lateral de caràcter més defensiu. El centre del camp tornarà a la normalitat amb el retorn de Pedro del Campo a la titularitat, acompanyat de Ribelles. A banda esquerra una opció més ofensiva seria la de Bonilla, que aportaria profunditat i centres de banda, però una altra opció que ja hem vist aquesta temporada seria la de Fullana. La banda dreta l'ocuparà Robert Simón i a la davantera es retrobaran el duo de la pólvora de Fran Carbia i Edgar Hernández.El duel tindrà lloc aquest diumenge a les 16 de la tarda i promet un duel d'altura al Nou Estadi amb un equip grana necessitat de victòries justament contra un dels rivals més difícils de la competició.