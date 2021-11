L'FCF TV retransmetrà en directe el partit entre el CF Martorell i la UE Valls

El duel se celebrarà el diumenge 28 de novembre a les 12 hores al Camp de Futbol CEM Torrent de Llops

Actualitzada 26/11/2021 a les 10:55

La televisió de la Federació Catalana de Futbol (FCF TV) retransmetrà en directe aquest cap de setmana l'enfrontament entre el CF Martorell i la UE Valls, corresponent a la jornada 9 del Grup 3 de la Primera Catalana. El duel se celebrarà el diumenge 28 de novembre a les 12 hores al Camp de Futbol CEM Torrent de Llops.

Duel directe entre dos equips de la zona alta de la taula, que arriben empatats a punts al matx, i aspiren a allargar una jornada més el seu fantàstic inici de lliga. El CF Martorell, que ocupa la 4a plaça amb 12 punts, buscarà una nova victòria per seguir enganxat a les posicions capdavanteres. Per la seva banda, la UE Valls, cinquena amb també 12 punts, lluitarà per obtenir un triomf que li permeti avançar el CF Martorell a la classificació.

La retransmissió del xoc estarà dirigida pel periodista esportiu Nino Vàzquez, amb l'anàlisi tècnic a càrrec del seleccionador català sub 15 femení, Jaume Comellas.