L'Atlético Baleares visita el Nou Estadi per consolidar-se com a líder del grup

Els illencs només han perdut un enfrontament, contra el Castellón a domicili, i n'han empatat cinc, guanyant els set restants

Actualitzada 26/11/2021 a les 07:56

L'Atlético Baleares visitarà aquest diumenge a les 16 hores el Nou Estadi i ho farà amb l'objectiu d'aconseguir el que cap equip ha fet fins ara, derrotar al Nàstic a casa. D'aquesta manera, es consolidarà com a líder del grup segon de Primera RFEF. Ara bé, enfront es trobarà un Nàstic que vol recuperar les bones sensacions perdudes en les darreres jornades i retrobar-se amb la victòria davant la seva afició.

Si hi ha un equip que ha aprofitat la mala ratxa del Villarreal B, aquest és, sens dubte, l'Atlético Baleares. Els illencs van començar forts la lliga, seguint de prop el filial groguet, però la gran dinàmica dels castellonencs no els permetia atrapar-los a la classificació. Amb tot, la seva insistència des de la segona plaça ha acabat donant els seus fruits i, després que el Villarreal B perdés els últims tres partits i no pogués jugar contra el Castellón en la darrera jornada per casos de covid en l'equip orellut, el Baleares s'ha fet amb la primera plaça de la lliga.

El conjunt dirigit per Xavier Calm només ha perdut un partit dels que s'han jugat fins ara, n'ha empatat cinc i ha guanyat els altres set. L'única derrota dels balears va arribar en la jornada 10 contra el Castellón amb qui van caure per 2 gols a 1 a Castàlia.

L'Atlético Baleares és un conjunt molt sòlid defensivament, de fet, ha aconseguit mantenir la porteria a zero en sis partits, només ha rebut un gol en quatre enfrontaments i en els tres restants ha estat quan n'ha encaixat dos. A més, en el vessant ofensiu també té molt potencial, especialment gràcies a Dioni, davanter que també volia el Nàstic però que va acabar fent les maletes cap a Mallorca. Els balears són el segon equip més golejador de la lliga amb 22 dianes, només una menys que el Villarreal B. D'aquests 22 gols, set els ha fet Dioni, pitxitxi del grup empatat amb Álvaro Romero de l'Algeciras. A més, també hi ha dos jugadors del Baleares que han anotat tres dianes, els quals són Vinícius Tanque i Olaortua.

Pel que fa a més noms propis, la porteria és propietat de René, porter molt experimentat que ha passat per equips com l'Almería, el Girona o la Ponferradina. Al mig del camp mallorquí hi ha dos vells coneguts de l'afició tarragonina Cordero i Damián Petcoff. L'argentí és titular indiscutible a la medul·lar del Baleares i acostuma a completar els 90 minuts, mentre que Cordero va començar com a suplent, però en les últimes jornades forma parella amb Petcoff a l'onze titular. Vinícius Tanque, Canario, Ferrone o Olaortua també són habituals en els onzes de Xavi Calm.

Si els tarragonins arriben a l'enfrontament després de sumar dos punts en els últims quatre partits, el Baleares ho fa després de sumar set punts en les darreres quatre jornades. L'equip de Raúl Agné haurà de tornar a demostrar la seva solidesa defensiva si vol que els tres punts es quedin a Tarragona, ja que qualsevol signe de feblesa serà aprofitat pel killer Dioni.