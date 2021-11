El Reus Deportiu prepara el retorn a l'OK Lliga després d'un mes d'aturada

La competició va interrompre's a finals d'octubre per la disputa del campionat europeu de seleccions

Actualitzada 22/11/2021 a les 19:15

Aquest cap de setmana torna a competir l'OK Lliga després d'un mes aturada per la disputa del Campionat Europeu de seleccions, el qual es va endur el combinat espanyol derrotant per 2 gols a 1 a França a la final. Aquesta aturada no ha estat positiva per als conjunts d'OK Lliga, ja que els ha trencat per complet el ritme de competició, però en el cas del Reus Deportiu, confien que hagi estat positiva per oblidar l'últim enfrontament i encetar una ratxa positiva que els faci recuperar els llocs més alts de la taula.

«Durant aquest mes hem estat entrenant molt bé, amb molta tensió i en total acabarem fent tres partits per mantenir la intensitat i la competitivitat», explica el tècnic roig-i-negre, Jordi Garcia. Precisament, el tercer amistós dels reusencs tindrà lloc avui contra el Vendrell i serà el que tancarà aquest petit mes de preparació. Prèviament, el Reus Deportiu va jugar contra Espanya, en un partit de preparació del combinat nacional on els de Jordi Garcia van guanyar 2 a 1, i contra l'Alpicat –de Primera Catalana– a qui també van vèncer.

«Just després de l'últim partit de lliga vam donar uns dies de descans a la plantilla perquè, després de tot el que s'havia treballat, vam considerar oportú descansar una mica», diu Jordi Garcia. Precisament, aquesta aturada arriba després d'un mal partit dels reusencs, els quals van caure 6 a 1 contra el Noia. «Les aturades poden fer que s'allarguin les ratxes negatives, però també poden servir per fer un reset, i espero que sigui la segona», diu l'entrenador, qui lamenta aquesta aturada perquè «no és normal que parem tant temps a mitja temporada, és una situació estranya». Aquesta aturada també és una conseqüència de la pandèmia de la covid-19, ja que fins ara les competicions de seleccions es disputaven a l'inici o al final de la lliga, però l'any passat no es va jugar per precaució.

En aquesta aturada, Garcia només ha tingut tres baixes, la de Francesco Compagno, qui ha estat convocat amb la selecció italiana, i les de Felipe Castro i Diego Rojas, els quals van disputar amb Xile l'America's Cup Rink Hockey. «Que un jugador vagi amb la selecció sempre és positiu anímicament encara que no pugui estar amb l'equip, al final sempre és millor que comptin amb ells perquè després també venen més optimistes». Per al partit d'aquest diumenge a les 12 hores contra el CP Manlleu, Garcia podrà comptar amb l'equip al complet.

D'altra banda, el conjunt de la capital del Baix Camp també ha aprofitat aquesta aturada per fer una jornada de tecnificació entre els jugadors de la base i els integrants del primer equip, una sessió que va tenir lloc aquest diumenge passat.