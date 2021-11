El Nàstic fa set mesos que no suma tres punts lluny de Tarragona

L'última victòria dels grana fora del Nou Estadi en lliga va ser el 25 d'abril contra el Villarreal B

Actualitzada 22/11/2021 a les 19:23

El Club Gimnàstic fa set mesos que no aconsegueix la victòria fora de Tarragona. El que ha començat sent quelcom anecdòtic aquesta temporada s'ha acabat convertint en un problema molt greu al qual cal posar-hi remei si realment es vol optar a pujar de categoria. Més tenint en compte el darrer partit de lliga en el qual els de Raúl Agné no van fer ni un xut a porteria.

L'última victòria dels tarragonins fora de casa va ser el passat 25 d'abril en el duel contra el Villarreal B de la temporada 2020-21, quan els grana es jugaven la seva classificació per al play-off d'ascens a Segona Divisió A, amb Toni Seligrat a la banqueta, una classificació que no es va assolir. A partir d'aquesta victòria, on van marcar Fullana i Pedro Martín i de la qual ja fa set mesos que es va aconseguir, els tarragonins han jugat vuit partits dels quals han perdut quatre i han empatat quatre.

Després de la victòria contra el Villarreal B, va arribar l'humiliant derrota per 4 gols a 0 contra l'Ibiza, l'últim partit de la temporada passada. L'actual va començar amb un empat a zero contra l'Atlético Sanluqueño i va continuar amb el 2 a 1 a favor del Real Madrid Castilla, el 2 a 0 contra l'Andorra, l'empat a un contra el Castellón, l'empat a zero contra el Sevilla Atlético, la derrota per 2 a 0 contra el San Fernando i l'1 a 0 contra l'Algeciras.

Comptant només els partits d'aquesta temporada, els tarragonins han empatat tres i perdut els altres quatre partits que han disputat fins ara lluny de Tarragona. Estadísticament ja són uns resultats pèssims per un conjunt que vol aspirar a la Segona Divisió A i que, a més, ho volia fer de manera directa aconseguint la primera plaça de la lliga, una posició que ara es troba a set punts i que ocupa l'Atlético Baleares, pròxim rival dels grana. Empatar tres de set partits i perdre la resta significa sumar només tres punts dels 21 que s'han disputat fins ara, uns números que situen als tarragonins només per sobre de Betis Deportivo i Costa Brava si s'analitzen només els partits jugats a domicili. A més, analitzant encara només els números, els tarragonins han marcat dos gols fora de casa en els set partits i n'han encaixat vuit, un altre senyal del que no funciona.

El tercer pitjor visitant

Més enllà de les estadístiques que han anat encadenant els tarragonins en aquests partits jugats fora de casa i que l'han portat a ser el pitjor tercer visitant del grup, la imatge oferida en la majoria dels enfrontaments a domicili també ha estat lluny del que s'espera d'ells. Els dos últims partits, contra San Fernando i Algeciras els grana pràcticament no han ofert res ofensivament i el mateix va succeir en els partits contra Real Madrid Castilla i Andorra. La situació no seria alarmant si s'hagués perdut només en camps complicats, com podria ser l'Alfredo Di Stefano i l'Estadi Nacional d'Andorra, però passa a ser preocupant quan es perd contra el San Fernando, on els locals encara no havien guanyat o no es passa de l'empat contra el Sevilla Atlético, un altre dels pitjors locals de la categoria.