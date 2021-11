Així no es pot guanyar ni a casa ni fora (1-0)

Partit molt seriós dels tarragonins en defensa, però molt pobre en tasques ofensives que impedeix sumar la primera victòria a domicili

El Nàstic continua negat lluny del Nou Estadi i la situació comença a ser més que preocupant. Els tarragonins visitaven ahir el Nuevo Mirador on l'Algeciras encara no havia perdut cap partit, però només n'havia guanyat un. El plantejament dels tarragonins va ser massa pobre i van acabar el partit sense cap xut entre els tres pals, mentre que l'Algeciras va tenir fins a cinc ocasions clares –tres d'elles en una mateixa jugada– de les quals va acabar marcant una en el tram final per posar un just 1 a 0.



Els canvis no fan efecte

FITXA TÈCNICA

Algeciras. Crespo, Mariano Gómez, Robin, Tomás (Peris, 82'), Alcázar, Ferni, Borja Fernández (Duarte, 72'), Iván Turrillo, Leiva (Víctor López, 82'), Álvaro Romero (Campaña, 90') i Roni (Van Rijn, 90').

Nàstic. Manu García, Pol Domingo, Quintanilla, Aythami Artiles, Joan Oriol, Robert Simón (Pol Prats, 82'), Javier Ribelles, Fullana (Pedro del Campo, 82'), Jannick Buyla (Bonilla, 58'), Fran Carbia i Pablo Fernández (Edgar Hernández, 68').

Gols. 1-0, Víctor López (86').

Àrbitre. Salvador Lax Franco (murcià). Va mostrar la targeta groga als visitants Ribelles i Edgar Hernández. Va expulsar amb dues grogues a Aythami.

Incidències. Partit de la jornada 13 disputat al Nuevo Mirador.

Agné va apostar per retornar a la titularitat a Manu García, quelcom esperable després que es perdés l'últim partit contra l'UCAM per sanció, i també per Pol Domingo, qui va tornar al lateral dret en detriment de Carlos Albarrán que, tal com es va poder veure en la jornada anterior, encara no està al 100% quant al ritme de competició. Aquests dos canvis van ser les úniques variacions a l'onze titular respecte al cap de setmana passat i el resultat va ser molt bo, ja que Domingo va guanyar tots els duels defensius i Manu García va ser el salvador dels tarragonins amb una doble aturada espectacular, ajudat també pel pal. El duel va començar amb molts dubtes per part de la defensa tarragonina i en el primer minut, dues aproximacions a l'àrea de Manu García van provocar el caos entre els homes de Raúl Agné, però no van afectar el marcador. Amb el pas dels minuts, el partit seguia molt igualat, però amb l'Algeciras més còmode amb la pilota. De fet, els tarragonins no van disposar de cap ocasió clara de gol en la primera meitat, mentre que els locals van tenir-ne una de triple a la mitja hora de partit.Va ser en una jugada des de la banda esquerra que els locals van posar la pilota a l'àrea, allà la va rebre completament sol Álvaro Romero qui, amb la despistada de la defensa tarragonina, va tenir temps de girar-se i disparar a porteria. Només Manu García amb una gran intervenció va ser capaç de desviar la pilota, que li va tornar als peus de Romero qui, en el segon intent, la va enviar al pal. La pilota va continuar viva i va ser Leiva qui la va caçar abans que cap defensa grana i va ser Manu García qui, amb una nova estirada, va acabar desviant la pilota a córner. Una doble intervenció amb l'ajuda del pal que va servir per mantenir el resultat de zero a zero fins al temps de descans.En la primera meitat pràcticament no va succeir res més, ja que a dalt, Pablo Fernández es trobava completament sol i cada vegada que baixava una pilota, no tenia cap company a prop amb qui combinar. Menció especial per a Fullana que, novament, va ser dels jugadors més destacables de l'equip acompanyat per Ribelles que va anticipar-se a moltes jugades del rival.Si la primera meitat va ser força pobre per part dels tarragonins, la segona va ser encara pitjor amb un equip que pràcticament no va arribar a l'àrea rival i, quan ho feia, no tenia les idees gens clares i no trobava la manera de xutar a porteria. Per la seva banda, l'Algeciras sí que sabia el que havia de fer i va començar a posar en alerta el conjunt de Raúl Agné que no parava de desviar les centrades que arribaven a l'àrea.L'ocasió, per dir alguna cosa, més clara dels tarragonins va ser a l'inici de la segona meitat quan Fullana va penjar una bona pilota a l'àrea, però Carbia no va arribar a rematar i la defensa va desviar a córner.Amb el pas dels minuts cada vegada es veia més clar que el Nàstic acabaria patint de valent i Agné va intentar canviar el guió amb quatre canvis. El primer va ser l'entrada de Bonilla al lloc de Buyla i, posteriorment, va arribar la doble substitució amb l'entrada de Pol Prats i Edgar Hernández per Robert Simón i Pablo Fernández, un doble canvi que, igual que amb el primer, pràcticament no es va notar la diferència. Pablo Fernández no va jugar un mal partit, però es va trobar molt sol en atac, i el seu relleu, Edgar Hernández, que tornava després de la lesió, ho va intentar tot, però tampoc va poder canviar el signe de l'enfrontament.En els minuts finals va arribar l'únic gol del partit amb una centrada des de l'esquerra al segon pal on Víctor López va rematar pràcticament lliure de marca al pal curt. Allà va arribar ràpidament Manu García, però no va poder evitar el gol que va acabar entrant per sota les cames del porter grana que, tot i el gol encaixat, va salvar la diana local en més d'una ocasió.