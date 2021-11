Agné: «Estem en un mal moment de punts, però hem de seguir»

Admet que «amb pilota no hem generat res»

Actualitzada 21/11/2021 a les 20:07

L'entrenador del Nàstic, Raúl Agné, va admetre sentir-se «trist» pel resultat perquè «no arrenquem fora de casa». «Estem en un mal moment de punts, l'única solució que hi ha és seguir treballant», va dir Agné, qui va comentar que «l'equip ha demostrat molt compromís defensiu, però amb pilota no hem generat res».«És molt difícil estar a un alt nivell i a dalt tot l'any», argumentava el de Mequinensa, qui va mostrar-se enfadat per l'expulsió d'Aythami: «M'emprenya que fa 15 dies vam perdre a Manu i ara ens passa el mateix amb Aythami. Hem d'estar tranquils i que no hi hagi nervis». A Agné li «inquieta veure que no acabem de trobar la línia quan juguem fora de casa, quan ataquem bé estem malament en defensa, i viceversa».Amb tot, l'entrenador defensava que «prefereixo una mala ratxa ara que no a la segona volta». Sobre l'entrada de Pol Domingo a l'onze titular, el tècnic argumentava que «l'Algeciras és un equip amb molt potencial ofensiu i Pol és una garantia, ha estat mol bé, el problema és que amb pilota no hem estat bé, no hem xutat a porteria i aquí està el problema». Agné també va parlar de Pedro Martín, qui «va dir que no estava en condicions i l'hem deixat a Tarragona perquè no podem anar amb jugadors a mitges».