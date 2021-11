Pedro Martín, de l'ampliació de contracte a la banqueta grana

Semblava que aquest podria ser l'any del malagueny, però des que va renovar pràcticament no ha competit

Actualitzada 17/11/2021 a les 22:20

Pedro Martín ha estat la gran aposta de la directiva del Nàstic dels darrers anys. El club no va dubtar en pagar un traspàs pel davanter que procedia del Lleida on va aconseguir una important xifra golejadora en la darrera temporada a l'equip de la Terra Ferma. En les dues temporades que han completat a Tarragona, Pedro no ha acabat d'arrencar, tot i gaudir de la titularitat. Amb tot, enguany, veient la pretemporada, semblava que podria ser l'any de Pedro i l'entitat va reforçar la seva aposta per ell ampliant-li el contracte davant els cants de sirena que arribaven d'altres conjunts estatals i de lligues estrangeres.

Pedro va arribar a Tarragona la temporada 2019-20, després que en l'anterior formés una dupla golejadora important amb Juanjo Ortuño en la qual va anotar 16 gols en els 34 partits que va disputar, uns números que encara no ha aconseguit igualar o aproximar-se amb el Nàstic. En les dues primeres temporades a Tarragona Pedro ha marcat deu gols en 45 partits de lliga, cinc en el primer any –quan la lliga va quedar suspesa per la pandèmia de la covid-19- i cinc en el segon. En aquestes primeres dues temporades, Pedro va jugar la majoria de partits escorat a la banda, fet que el va perdre gol, però enguany compta com a davanter centre pur.

El malagueny va començar fort la pretemporada formant dupla titular amb Pablo Fernández, però la seva presència s'ha anat diluïnt amb el pas de les jornades de lliga i, cada vegada, té menys presència. De fet, ha perdut la partida per la titularitat contra Carbia i Edgar Hernández. A més, quan entra des de la banqueta, no acostuma a oferir el perill que mostrava durant la pretemporada i que se li presuposa. De fet, des que Pedro Martín va renovar el contracte, Agné ha comptat cada vegada menys amb ell. En total, ha participat en onze partits dels 12 que s'han jugat fins al moment, però només ha estat titular en tres ocasions, contra Barça B, Betis Deportivo i Sabadell, mentre que quan ha entrat des de la banqueta no ha sumat gaire més de mitja hora per partit. Un temps de joc que, fins al moment, ha estat insuficient perquè Pedro s'hagi pogut estrenar com a golejador aquesta temporada. A més, l'últim enfrontament, diumenge contra l'UCAM Murcia, Pedro va veure'l tot des de la banqueta, després que el tècnic grana no apostés per ell ni en els minuts finals quan els futbolistes tarragonins van insistir amb moltes centrades a l'àrea per intentar culminar la remuntada contra els murcians.