Raúl Agné només esgota els cinc canvis quan l'equip va perdent

El tècnic ha utilitzat totes les substitucions quan anava per darrere, excepte contra el Betis Deportivo

Actualitzada 16/11/2021 a les 22:29

Raúl Agné ha deixat clar en més d'una ocasió que una de les coses que més li agraden de la seva etapa a Tarragona és el que aporten els futbolistes que surten des de la banqueta. Ara bé, amb les estadístiques a la mà, són pocs els jugadors que surten en el segon temps, ja que el tècnic grana no aprofita els cinc canvis que pot fer en cada enfrontament. De fet, només ha completat les cinc substitucions en quatre ocasions, i en tres d'elles ha estat quan l'equip anava perdent. En els vuit partits restants, Agné només ha realitzat entre tres i quatre canvis.

El de Mequinensa ha completat els cinc canvis en els partits contra Betis Deportivo (2-0), Real Madrid Castilla (2-1), Andorra (2-0) i San Fernando (2-0). Dels quatre partits, els tarragonins han acabat perdent tots excepte el del Betis Deportivo, on va completar més rotacions perquè el partit estava més controlat. Va ser en aquest duel, el de la jornada tres, quan l'entrenador grana va esgotar per primera vegada els cinc canvis. Ribelles, a la mitja part, Pedro i Pablo en el 56', Pedro del Campo en el 70' i Robert Simón en el 89' van ser els canvis escollits. En aquest cas, el fet de tenir el partit completament controlat va permetre al tècnic donar descans a jugadors importants com Pedro del Campo –el Nàstic guanyava 1-0 en aquell moment i no semblava que perillés el resultat– i Robert Simón –ja en els darrers minuts de l'enfrontament quan es guanyava 2-0.

D'altra banda, en els altres tres partits on ha completat els cinc canvis, els tarragonins han anat perdent en tots. Contra el Real Madrid Castilla el primer a entrar va ser Bonilla, a la mitja part, i que va ser l'encarregat de posar l'empat amb des del córner. Amb tot, el conjunt merengue va tornar a posar-se per davant i amb el 2 a 1, Agné va apostar per fer els quatre canvis restants: Pablo per Edgar, Carbia i Pol Domingo per Pedro i Pol Ballesteros, i Joan Oriol per Nil Jiménez. Uns canvis que no van permetre tornar a empatar l'enfrontament. La mateixa situació es va repetir en la jornada sis contra l'Andorra. Allà els tarragonins van perdre 2-0 i Agné va moure banqueta quan va encaixar el primer gol. A més, el primer canvi va ser per lesió d'Edgar, i el seu lloc el va ocupar Pedro. Els altres canvis van ser Bonilla i Ribelles per Jannick Buyla i Fullana, Carbia per Pablo i Joan Oriol per Nil Jiménez.

Finalment, en la darrera visita fora de casa, els tarragonins van perdre 2-0 contra el San Fernando i Agné també va fer els cinc canvis. En aquest cas, un d'ells va ser obligat per l'expulsió de Manu García, que va obligar el tècnic a canviar a Carlos Albarrán per donar entrada a Gonzi a la porteria. Això va ser en el minut 73 de partit i en el 82 va fer el quart i cinquè canvi, Fullana per Jannick Buyla i Pablo per Pol Prats. Abans, quan encara s'anava 1 a 0, Agné va deixar al vestidor a Ribelles i va donar entrada a Pol Ballesteros i posteriorment, ja amb el 2 a 0, va entrar Pedro per Carbia. En els altres vuit partits, on el Nàstic ha guanyat quatre i ha empatat els altres quatre, Agné només ha completat entre tres i quatre substitucions i, en moltes d'elles, ha aconseguit decantar el partit a favor seu o empatar-lo.

Primer gol en la primera meitat

De fet, passades onze jornades els tarragonins encara no havien aconseguit marcar en la primera meitat dels partits i, la majoria dels gols, arribaven de jugadors que entraven des de la banqueta en el segon temps. Diumenge, contra l'UCAM, es va trencar aquesta dinàmica amb el gol de Ribelles amb una bona rematada a la centrada de Fullana des del córner, fent així la primera diana en la primera meitat enguany.