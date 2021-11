El cartell de l'Algeciras per 'escalfar' el partit contra el Nàstic

El cartell ha triomfat a les xarxes on els aficionats del Nàstic han aplaudit la iniciativa

Actualitzada 17/11/2021 a les 14:07

L'Algeciras CF ha publicat a les seves xarxes un cartell per tal de promocionar el partit que disputaran aquest diumenge contra el Nàstic al Nuevo Mirador. Fan ús d'un joc de paraules per 'escalfar' als aficionats: '¿Llevarse los 3 puntos del Nuevo Mirador? "Nàstic de plastic'.Es tracta d'una clara declaració d'intencions: no permetran que els granes s'emportin els tres punts. El cartell ha triomfat a les xarxes on els aficionats del Nàstic han aplaudit la iniciativa i se l'han pres d'allò més bé.