El Nàstic suma només dos punts dels últims nou que hi havia en joc

Els grana desaprofiten així l'ensopegada del líder, el Villarreal B, que ha perdut els tres últims enfrontaments

Actualitzada 15/11/2021 a les 20:03

El Nàstic va trencar diumenge la bona ratxa de resultats al Nou Estadi amb un total de cinc partits consecutius guanyant. Encara que no van aconseguir la victòria contra l'UCAM Murcia, l'empat a 2 deixa un registre encara molt positiu com a locals, ja que en els sis partits que s'han disputat a Tarragona, no n'han perdut cap. Ara bé, el llast arriba quan els grana surten de Tarragona. Aquí és on més pateixen i la prova està en les últimes setmanes quan només van sumar un punt en les dues visites consecutives fora de casa.

Els tarragonins tenien una bona oportunitat per escurçar distàncies amb el líder del grup dos de Primera RFEF, que ha perdut els últims tres partits, però el Nàstic només ha estat capaç de sumar dos punts. Contra el Sevilla Atlético no van passar de l'empat a zero tot i completar un bon partit i gaudir d'ocasions i contra el San Fernando van perdre 2-0 en un duel nefast per parts dels grana. Dues sortides consecutives que semblaven assequibles, ja que cap dels dos conjunts havia aconseguit encara la victòria a casa –el Sevilla Atlético continua sense guanyar a l'estadi Jesús Navas–, però els homes de Raúl Agné no van ser capaços de trencar la seva mala ratxa a domicili.

A més, en el partit jugat diumenge contra l'UCAM, on els tarragonins necessitaven els tres punts per no despenjar-se de la part alta de la classificació, el Nàstic no va poder culminar la remuntada contra els murcians. La principal causa de l'empat va ser la primera meitat del partit, on els visitants van sortir molt més endollats que els locals, possiblement pel canvi d'entrenador a la banqueta, i es van cruspir la defensa tarragonina com van voler.

Al descans, la xerrada d'Agné i el seu cos tècnic van funcionar i es va veure un equip completament diferent sobre el terreny de joc, però la reacció no va arribar temps per remuntar el duel. Amb el resultat d'1 a 2, els grana només van poder marcar un gol més en la segona meitat, el de Robert Simón, que va posar el definitiu 2 a 2 en el marcador.

De tercers a setens

Amb aquesta ratxa de tres partits sense guanyar, els tarragonins han passat de la tercera a la setena posició, i per sota hi ha el Castellón amb un punt menys i també un partit menys disputat, contra el Costa Brava, ajornat per positius de covid en el conjunt valencià. Ara, el pròxim partit del conjunt tarragoní serà contra l'Algeciras, rival que es troba just per sota amb només un punt de diferència. L'enfrontament tindrà lloc al Nuevo Mirador i els de Raúl Agné hauran de trencar ja aquesta mala dinàmica que sumen des de visitant si volen aspirar a l'ascens a Segona Divisió A. Ara mateix, l'ascens directe es troba a sis punts, lloc ocupat pel Villarreal B, i la primera plaça del play-off d'ascens, propietat de la Real Balompèdica Linense, està a dos punts. Ara bé, una nova derrota o un empat en la pròxima jornada podria fer caure als tarragonins massa avall a la classificació i fer arribar les presses per recuperar tots els punts perduts fins ara.