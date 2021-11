Raúl Agné: «L'UCAM ha estat el millor el millor rival que ha passat per aquí amb diferència»

El tècnic es mostrava satisfet amb el joc dels seus que no van poder consolidar la victòria

Raúl Agné es va mostrar insatisfet després de la derrota d'aquest diumenge al Nou Estadi. Un partit contra, segons l'entrenador grana, «el millor rival que ha passat per aquí amb diferència». Tot i el gran desplegament de joc del rival, el de Mequinensa defensava que l'equip «havia persistit». «Hem estat intensos i hem sabut competir». Agné es mostrava satisfet amb el joc dels seus, que van saber retallar distàncies després dels gols rivals. «Hem aconseguit marcar a la primera meitat, cosa que abans no fèiem, i la valoració és molt bona. Hem de tenir continuïtat pel que fa a aquest rendiment», afegia. Content pel rendiment, el tècnic grana també va valorar la feina de Carlos Albarrán en el seu segon partit des de la seva recuperació. «Amb ell el nostre atac canvia molt. Per agafar ritme has de jugar i s'ha vist que en atac progressa molt bé. Ha fet un bon partit».

Agné també valorava el partit de Gonzi, que debutava ahir amb l'equip grana substituint al sancionat Manu García. «És difícil entrar de suplent, però crec que ha estat bé. Es un porter de garanties, fiable».

Finalment, Agné també era preguntat per la recuperació de les baixes que ha tingut l'equip en aquest inici de temporada. La resposta del tècnic ha estat clara. «Nosaltres amb tots els components som un equip. Sense els components importants som molt més dèbils. N'hem recuperat dos, però el més important és que som conscients de cap a on volem anar».