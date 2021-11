Al Nou Estadi tampoc (2-2)

Una mala primera part passa factura als tarragonins que en la segona meitat van merèixer més que un empat

Actualitzada 14/11/2021 a les 20:23

El Nàstic va encadenar el tercer partit sense guanyar amb l'empat contra l'UCAM Murcia 2-2 al Nou Estadi. Els tarragonins van merèixer més que dos punts, però una primera meitat molt dolenta els va condicionar per la resta de l'enfrontament on, malgrat jugar mitja hora amb un home més i disposar de múltiples ocasions, no van aconseguir passar de l'empat.L'UCAM va entrar al partit molt intens, disposat a endur-se els tres punts en l'estrena a la banqueta de Salva Ballesta i, per contra, el Nàstic no va sortir amb la mateixa intensitat, malgrat arribar de dues jornades molt dolentes. Aquesta diferència d'intensitat es va notar en el primer minut quan els murcians ja van poder anotar el primer del partit. Alberto va penjar una bona pilota a l'àrea des de la dreta, però Tropi no va arribar bé i Liberto la va acabar enviant als núvols. Només era el primer avís de què vindria, ja que en el minut 8 l'UCAM va tornar a posar una bona pilota des de l'esquerra que tampoc va acabar en gol, però dos minuts més tard, Xemi va aprofitar una passada en llarg per, amb un bon control, desfer-se de Quintanilla i batre a plaer a Gonzi que estava mal col·locat.Els tarragonins van intentar reaccionar a aquesta diana, però en tasques defensives l'equip es mostrava molt feble. Amb tot, el conjunt d'Agné va aconseguir l'empat amb un servei de cantonada que Ribelles va rematar a l'esquadra. El porter, Biel Ribas, va arribar a posar la mà per desviar l'esfèrica, però el col·legiat va assenyalar que la pilota ja havia passat la línia de gol. L'empat va durar ben poc, perquè tres minuts després, novament Xemi, va posar l'1 a 2. El gol va arribar després d'una mala sortida de pilota de Ribelles que va acabar deixant sol a Xemi contra Gonzi, a qui va batre amb facilitat.Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa, el Nàstic va canviar la imatge per complet i va sortir amb la intensitat que li va faltar en els primers 45 minuts. Amb aquesta bona arrencada, els tarragonins van tancar al camp rival a l'UCAM, que no aconseguia passar del mig del camp. El domini grana encara es va fer més evident quan Farrando va veure la segona targeta groga i va ser expulsat. El Nàstic va tenir mitja hora per remuntar, però es va quedar a mitges. El gol de l'empat va arribar poc després de l'expulsió, quan Joan Oriol va posar una bona pilota al segon pal i Robert Simón va empènyer-la sense problemes.Amb el 2-2 semblava que era qüestió de temps que els tarragonins acabessin guanyant el partit, però el tercer no va arribar. Oriol va tornar a posar una pilota a l'àrea idèntica a l'anterior, però en aquesta ocasió no va arribar a rematar ningú. El partit va entrar en un joc de moltes pauses provocades per l'UCAM, però el Nàstic va seguir disposant d'ocasions. Aythami va tenir dues bones rematades de cap, però les dues van sortir per ben poc. Per la seva banda, Pablo Fernández i Carbia no van poder aprofitar les poques ocasions de les quals van disposar, ja que tenien els defensors sempre molt a sobre i no podien impactar l'esfèrica amb comoditat.Amb aquest empat els tarragonins encadenen el tercer partit sense guanyar i no aprofiten la triple ensopegada del Villarreal B, líder del grup, que ha perdut els últims tres partits que ha jugat.