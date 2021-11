El Nàstic s'encomana al fortí del Nou Estadi per retrobar-se amb la victòria

Els grana volen entendre la històrica ratxa a casa per recuperar sensacions aquest diumenge davant l'UCAM Murcia (17:00 h)

Actualitzada 13/11/2021 a les 19:27

El Gimnàstic de Tarragona torna al fortí del Nou Estadi amb l'esperança de retrobar-se amb l'afició, amb les bones sensacions i amb la victòria després de dues jornades infructuoses a domicili. Aquesta temporada el Nàstic és com llençar una moneda a l'aire, i és que de moment, a casa sempre cau de cara. Els grana han aconseguit guanyar tots els partits i han aconseguit una ratxa històrica de cinc victòries, aquest diumenge buscaran estendre aquesta tendència per recuperar bones sensacions i recuperar els punts que no s'han pogut aconseguir fora de casa, allà on la moneda sempre cau de creu.Raül Agné recupera a Alex Quintanilla i Pedro del Campo, que tornen de les seves lesions, mentre que Manu Garcia es perdrà per primer cop un partit aquesta temporada per expulsió. Edgar Hernández i Marc Trilles encara es troben recuperant-se de la seva lesió i Cirkovic treballa per recuperar 'l'alta esportiva'.L'onze d'aquest diumenge comença amb canvis i és que Gonzi serà el porter titular i tindrà l'oportunitat de mostrar les seves aptituds per treure-li el lloc a Manu Garcia. A la defensa hi seran els habituals, Joan Oriol a banda esquerra amb Pol Domingo a la dreta i Aythami a l'eix. Quintanilla apunta a recuperar la titularitat, tot i que serà dubte fins a l'últim moment, les sensacions durant els últims escalfaments marcaran la seva disponibilitat. Al centre del camp hi seran Ribelles i Fullana, amb Bonilla a banda esquerra i Robert Simón a la dreta. A la punta d'atac repetirà titularitat Fran Carbia acompanyat possiblement de Pablo Hernández, tot i que és dubte després que el darrer partit sortís substituït per molèsties.El rival dels grana, l'UCAM Murcia CF visita el Nou Estadi estrenant entrenador, amb la incorporació de Salva Ballesta i no posarà les coses gens fàcils. El Nàstic necessita una victòria per no separar-se de la gran competència que hi ha aquesta primera RFEF per entrar als play-offs d'ascens i compensar així dels mals resultats fora de casa encomanant-se a continuar una ratxa històrica al Nou Estadi que tard o d'hora s'aturarà. Aquest diumenge a les 17 hores els grana buscaran estendre-la una jornada més.