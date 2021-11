L'UCAM Murcia amb nou entrenador visitarà aquest diumenge el Nou Estadi

El conjunt universitari ha fet un inici de campanya força irregular que li ha costat el lloc de treball a José María Salmerón

Actualitzada 11/11/2021 a les 21:41

L'UCAM Murcia visitarà aquest diumenge a les 17 hores el Nou Estadi per disputar el partit corresponent a la jornada 12 de Primera RFEF. Aquest serà el primer duel dels universitaris amb Salva Ballesta a la banqueta, ja que el tècnic va ser presentat dimarts, després que es destituís a José Salmerón el passat dissabte, quan el conjunt murcià va perdre 1 a 2 contra l'Atlético Sanluqueño.

En els onze partits que s'han disputat fins ara, l'UCAM ha aconseguit la victòria en tres ocasions, dues a casa i una fora. Com a local han derrotat 3-0 al Real Madrid Castillo i 2-1 al Sevilla Atlético, mentre que a domicili han sumat els tres pnts contra el Linares Deportivo (2-1) en la jornada 4. Des d'aleshores, fora de casa han sumat dues derrotes, contra la Balompèdica Linense (2-0) i l'Alcoyano (3-2) i un empat contra el Sabadell (1-1) en l'últim partit que han disputat a domicili.

Ara bé, les dades no serveixen de gaire ara que hi ha hagut un canvi de rumb a la banqueta. Un dels aspectes que més ha castigat a l'UCAM Murcia fins ara ha estat la feblesa defensiva i per intentar protegir aquest punt dèbil, Salmerón va apostar per ubicar tres centrals en els últims partits. Ara bé, amb l'arribada de Ballesta, sembla que l'equip tornarà a la defensa de quatre, ja que en la seva presentació va comentar que volia un equip valent i protagonista.

Pel que fa a noms propis, els màxims golejadors de l'equip són Xemi i Alberto Fernández amb tres dianes, seguits per Manu Garrido i Nuha amb dues. Amb un gol es troben Mario Abenza, Josete i Moyita. Precisament, aquest darrer serà l'única baixa que tindrà Ballesta per al partit d'aquest diumenge. D'altra banda, la porteria de l'UCAM està coberta per Biel Ribas, un dels jugadors més experimentats de Segona Divisió B. Els universitaris buscaran els tres punts per començar amb bon peu la nova aventura de Ballesta i tornar a mirar a la zona alta de la lliga.