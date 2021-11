Dani Alves torna al Barça, però no podrà debutar fins al gener

El nou entrenador grana, Xavi Hernández, va demanar al club que negociés amb el jugador, que s'havia ofert després de deixar la disciplina del Sao Paulo brasiler al setembre

El Barcelona ha informat aquest divendres que ha arribat «a un principi d'acord» amb el brasiler Dani Alves perquè aquest s'incorpori «al primer equip de futbol pel que queda d'aquesta temporada».El club agrega en un comunicat que «el jugador brasiler s'incorporarà als entrenaments la setmana vinent, però no podrà debutar fins al gener».«Pròximament el club informarà dels detalls de la seva presentació com a nou jugador del primer equip de futbol», conclou.El nou entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, va demanar al club que negociés la tornada a l'equip blaugrana de Dani Alves, que s'havia ofert després de deixar la disciplina del Sao Paulo brasiler al setembre.Així, el lateral dret, de 38 anys, tornarà a vestir la samarreta del Barça després de ser un dels pilars del conjunt que va conquerir el sextet de títols el 2009 amb Pep Guardiola com a entrenador i Xavi Hernández comandant el centre del camp.Alves va abandonar la disciplina blaugrana l'estiu de 2016 per a anar-se'n al Juventus de Torí i després també va passar pel Paris Saint-Germain abans de recalar en el Sao Paulo del seu país. Prèviament, el 2008, havia fitxat pel Barça procedent del Sevilla.Actualment, la posició de lateral dret en el conjunt blaugrana està ocupada per Óscar Mingueza, Sergiño Dest i Sergi Roberto.