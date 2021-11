Agné: «Podrem recuperar Quintanilla i Pedro del Campo per al partit de diumenge»

El tècnic grana reclama un nivell més alt de concentració als seus jugadors per aconseguir regularitat

Quintanilla i Pedro del Campo estaran a punt per al partit de diumenge contra l'UCAM Murcia. Així ho ha apuntat l'entrenador del Gimnàstic de Tarragona, Raúl Agné, que ha comentat que «tots dos tenen molt bona pinta, tot apunta que els podrem recuperar».El Nàstic rep l'UCAM Murcia aquest diumenge a les 17 hores per disputar el partit corresponent a la jornada 12 de Primera RFEF. Els universitaris venen amb nou entrenador, Salva Ballesta, presentat el passat dimarts, després que el club destituís a José Salmerón el passat dissabte.Per a Agné, el fet d'haver canviat d'entrenador «fa l'UCAM Murcia més perillós perquè els futbolistes, quan hi ha canvi de técnic, augmenten el seu nivell de concentració».Precisament aquest problema, la manca de concentració i d'actitud mental, és «el que estem patint al nostre equip», apunta el tècnic grana. Per a Raúl Agné, «no tenim els nivells mentals adequats, hem de jugar més concentrats si volem mantenir una regularitat». «Som conscients que venim de fer les coses malament, sobretot contra el San Fernando, i assumim la nostra responsabilitat», afegeix Agné.Preguntat pel rival, el tècnic grana ha apuntat que «l'UCAM Murcia és un molt bon equip, que es va quedar a un partit de pujar a 2a, amb molt bons jugadors». El Nàstic jugarà contra els murcians a casa, on està més fort i continua invicte des de principi de temporada. Segons Agné, «tenim l'obligació de donar-ho tot per guanyar el partit, tot i que parlem de futbol i aquí també hi juga l'atzar».