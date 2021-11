El Nou Estadi acull la cloenda de LaLiga Genuine 2019-2020

Es jugaran els últims partits de la temporada interrompuda per la covid

LaLiga Genuine torna després de més de 600 dies aturada per culpa de la pandèmia de la covid-19. El virus va obligar a ajornar l'última fase de la temporada 2019-20 i anul·lar la temporada 2020-21 per garantir la seguretat de tots els integrants de la competició. Ara, 620 dies després, el Nou Estadi de Tarragona acollirà aquesta fase de clausura amb els 36 equips participants, un acte que també inclourà els sis conjunts que debutaran enguany a la lliga. Per tant, aquest acte de tancament de la temporada 2019-20, també servirà per inaugurar la temporada 2021-22, la del retrobament.

L'estadi tarragoní reunirà els 42 equips de Laliga Genuine que desfilaran per la gespa a partir de les 20 hores. Els encarregats de donar la benvinguda als tècnics, jugadors i familiars seran el president de club tarragoní, Josep Maria Andreu, i el president de Laliga, Javier Tebas. L'acte de la cloenda anirà a càrrec de Port Aventura, amb un espectacle preparat especialment per a l'ocasió.

Una vegada celebrat l'acte de cloenda al Nou Estadi, el dissabte i diumenge serà el torn de la competició, la qual es traslladarà a Salou, com ja és habitual en la competició. Pel que fa al Nàstic Genuine, el primer partit serà dissabte contra el Levante a les 12.30 hores, i a la tarda jugarà contra el Deportivo de La Coruña a les 19.30 h. L'endemà, diumenge, disputarà l'últim partit de la fase contra l'Osasuna a les nou del matí.

Un altre equip tarragoní que disputarà aquesta fase és la Fundació Futbol Base Reus, la qual jugarà dissabte contra el Villarreal B a les 11.30 h. i contra el Zaragoza el mateix dia a les 17.30 hores. L'endemà, diumenge, tancaran la fase contra la Real Sociedad a les 10 hores.

Sis equips nous

D'altra banda, a més de finalitzar la temporada 2019-20 de LaLiga Genuine, també es començarà a treballar en la campanya d'enguany, la 2021-22 en la qual hi participaran sis equips nous. Aquests són la Fundació FC Barcelona, la Ponferradina, el Fuenlabrada, el Burgos, el Cartagena i l'Ibiza. Els sis conjunts, com que no van estar presents en la temporada 19-20, no poden format part d'aquella lliga, però començaran a preparar la d'enguany amb tres partits entre ells també al Complex Esportiu Salou. Aquests enfrontaments serviran, a banda de per preparar els respectius equips, per conèixer el nivell dels sis conjunts nous de la lliga i situar-los en el grup que més s'adapti al seu nivell. LaLiga Genuine està dividida en dos grups, el compañerismo i el deportividad per tal que la competició sigui equitativa.