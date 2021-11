El Costa Brava, antic Llagostera, canvia de propietaris

Isabel Tarragó i Oriol Alsina han venut una part majoritària d'accions a una empresa privada, que s'ha compromès a mantenir treballadors i la direcció del club

Actualitzada 11/11/2021 a les 13:35

Comunicat oficial pic.twitter.com/kFanYGSbdn — UE Costa Brava (@UE_CostaBrava) November 10, 2021

La UE Costa Brava (antic Llagostera) ha anunciat un canvi de propietaris, amb l'entrada d'una empresa privada que ha adquirit un paquet majoritari d'accions. D'aquesta manera, els fins ara màxims responsables del club Isabel Tarragó i Oriol Alsina (que exerceixen com a presidenta i entrenador del primer equip, respectivament), han perdut el control de l'entitat.Amb tot, segons que la mateixa UE Costa Brava ha explicat en un comunicat, la condició per fer efectiva la venda ha sigut «la continuïtat total dels treballadors del club, així com de la direcció del mateix». En aquest sentit, el canvi de propietat «no afectarà» el conjunt de l'entitat tret del primer equip que es reestructurarà esportivament «respectant la línia de treball actual».Malgrat que Tarragó mantindrà la presidència del club, tot i que supeditada als criteris de la nova propietat, qui deixa la banqueta és Alsina, segons que ha confirmat L'Esportiu.Aquest acord de venda es produeix tot just l'endemà que s'ha anunciat la sanció, per part de la RFEF, a Oriol Alsina de 4 partits per menyspreu als àrbitres. Alsina, molt probablement, ocuparà la direcció esportiva de l'entitat gironina.El canvi també ha afectat una de les institucions del club almogàver, Pitu Comadevall, acabat de retirar i que feia de director institucional, càrrec que ha anunciat que abandona.Segons el portal 'futbolcatalunya.com' els dos antics propietaris s'haurien venut el 75% de les accions de l'entitat i en realitat l'empresa compradora seria una consultoria catalana amb tres advocats al capdavant i que tenen la intenció d'invertir en el pròxim mercat d'hivern per intentar millorar la situació de l'equip, que actualment està en llocs de descens.La UE Costa Brava juga a l'estadi municipal de Palamós després que la temporada passada els propietaris decidissin deixar Llagostera i rebatejar el club. El futbol base del club utilitza les instal·lacions de Santa Cristina d'Aro que abans utilitzava el Cristinenc, club amb el qual es va fusionar.