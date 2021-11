Arriba el moment de Gonzi

El porter, que ha començat la temporada com a suplent, serà titular diumenge per l'expulsió de Manu García

Actualitzada 10/11/2021 a les 21:48

Gonzi serà titular aquest diumenge contra l'UCAM Murcia. Així ho va anunciar el tècnic grana, Raúl Agné, en la roda de premsa posterior a la derrota tarragonina contra el San Fernando. La decisió ve condicionada per l'expulsió de Manu García en aquest últim partit de lliga. Ara, ha arribat el moment de Gonzi que haurà de demostrar, com ja va fer la temporada passada, que és un bon substitut per a la porteria grana i aprofitar aquesta oportunitat que se li presenta per complicar les coses encara més a Agné pel que fa a la decisió a la porteria.

Manu García va arribar a Tarragona en aquest mercat d'estiu i es va fer amb la titularitat de la porteria grana ben aviat i sense generar dubtes. Era el porter experimentat que buscava el Nàstic que l'ajudés a pujar a Segona Divisió A i, fins ara, ha estat complint a un bon nivell, malgrat alguns errors puntuals que ha pogut patir, però sempre amb bones intervencions. En el darrer partit, quan el Nàstic ja perdia 2-0 contra el San Fernando, el porter, per evitar el 3 a 0, va sortir de l'àrea en una passada en llarg que anava cap a Biabiany i, en veure's superat, va treure la mà per desviar la pilota. L'acció va comportar l'expulsió de Manu García, ja que va cometre mans fora de l'àrea i era l'últim home. Una decisió que a Agné no li va agradar tal com va manifestar en el postpartit.

Ara, li arriba l'oportunitat a Gonzi, que va debutar el cap de setmana passat contra el San Fernando i que aquest diumenge, a les 17 hores, debutarà de titular al Nou Estadi contra l'UCAM Murcia. En aquest duel haurà de demostrar que ell també és capaç de fer grans aturades i fer veure a Agné que té dos porters de grans qualitats.

Gonzi, que va arribar al Nàstic la temporada passada, ja va viure una situació similar en la seva primera campanya de grana. En un primer moment Toni Seligrat va apostar per Wilfred a la porteria, el meta experimentat, però la situació personal de l'andalús va fer que Gonzi fos el porter titular.

La seva situació va tornar a canviar quan, en el mercat d'hivern, va arribar José Aurelio Suárez, qui va ser el porter titular fins a final de temporada. La direcció esportiva veu el fitxatge de Gonzi com un fitxatge de futur, el qual ha d'acabar sent el porter titular del Nàstic, però a qui encara li cal aprendre dels més veterans per a dominar totes les facetes del joc. Gonzi va jugar set partits la temporada passada, encaixant cinc gols i mantenint la porteria a zero en tres ocasions, Badalona, Olot i Llagostera.