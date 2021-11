Ramon Planes ha demanat sortir del Barça de manera immediata

El secretari tècnic, que té contracte fins el 30 de juny, vol buscar un nou destí amb més temps

Actualitzada 10/11/2021 a les 22:07

Ramon Planes ha demanat al FC Barcelona abandonar el club de manera immediata, deixant el seu càrrec de secretari tècnic de l'entitat. El tècnic blaugrana acaba contracte el 30 de juny de 2022 i vol emprendre una aventura fora del Barça. És per això que ha demanat avançar la seva sortida per tenir més temps per decidir entre les ofertes que ja té sobre la taula.Tot i la sorpresa inicial, tant el director de futbol, Mateu Alemany, com el vicepresident esportiu, Rafa Yuste, han acceptat valorar els seus motius i tot apunta al fet que s'acceptarà la seva petició.Ramon Planes va entrar al Barça el mes de juny de 2018, amb Josep Maria Bartomeu com a president, per a exercir d'ajudant d'Eric Abidal, amb Pep Segura, llavors manager general de futbol, com el seu mentor. El seu càrrec oficial va ser el d'adjunt a la secretaria tècnica. Quan el francès va abandonar el club, Planes va ascendir a secretari tècnic.