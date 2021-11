Pedro del Campo podria tornar a una convocatòria aquest diumenge

El migcampista suma tres setmanes sense jugar per una lesió a l'isquiotibial dret que es va fer a Castelló

Actualitzada 09/11/2021 a les 19:56

Raúl Agné podria recuperar a un dels seus homes més importants per al partit d'aquest diumenge contra l'UCAM Murcia, a les 12 hores al Nou Estadi. Es tracta de Pedro del Campo, qui es va lesionar el passat 16 d'octubre contra el Castellón i que, des d'aleshores ha estat entrenant al marge dels seus companys.

Del Campo, sempre que ha estat disponible, ha sigut titular indiscutible al mig del camp tarragoní, sent l'home que porta el pes de l'equip en les tasques ofensives, una peça que s'ha trobat molt a faltar, especialment en aquests dos últims partits disputats fora de casa on, sobretot a San Fernando, el mig del camp no va acabar de funcionar i les transicions de defensa a atac eren massa verticals, fet que provocava que els tarragonins pràcticament no generessin perill.

L'ex de l'Olot ha estat titular en els vuit partits de lliga en els quals ha estat disponible i només ha estat canviat en els partits on el resultat ja estava assegurat a favor dels grana. Aquesta és una prova de la importància que té aquest futbolista per a Raúl Agné, ja que només l'ha retirat del terreny de joc en els duels contra el Betis Deportivo, quan els tarragonins guanyaven 1-0 i el duel semblava controlat, contra el Sabadell, quan el Nàstic també vencia 1-0 i només restaven vuit minuts per acabar el partit. Així doncs, dels vuit partits que ha jugat, només ha estat canviat en dos, ja que en la resta, el resultat va estar obert fins al final i Agné no volia desprendre's d'una peça clau en el joc dels tarragonins.

Ara, Pedro del Campo podria tornar a una convocatòria tres jornades després de la seva lesió, en el duel d'aquest diumenge contra l'UCAM Murcia, encara que la seva presència sobre el terreny de joc dependrà de l'evolució del partit. El mig va començar a exercitar-se amb els seus companys la setmana passada, però només completava part de les sessions, les menys exigents, i aquesta setmana està tornant progressivament a la normalitat. Així doncs, encara no està plenament recuperat i no podrà ser de la partida, però si el partit va molt just, podria ser que Agné decidís donar-li entrada perquè els tarragonins tinguin més control de l'esfèrica.