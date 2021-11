La Guardia Civil investiga clubs de futbol de Segona B per possible frau a la Seguretat Social

La Guàrdia Civil i la Inspecció de Treball estan investigant deu clubs de futbol que van militar en els últims anys a Segona B en una operació contra un suposat frau a la Seguretat Social i altres delictes vinculats amb l'ús de diners no declarats presumptament comesos per entitats esportives.Segons han informat a Efe fonts de la recerca, es tracta del Calahorra (La Rioja), Hércules i Club de Futbol La Nucía (Comunitat Valenciana), Salamanca (Castella i Lleó), Extremadura i Mérida (Extremadura), Cartagena (Regió de Múrcia), Atlético Sanluqueño i la Balompédica Linense (Andalusia) i Atlético Baleares (Illes Balears).La recerca, efectuada per la Guàrdia Civil i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, va començar arran d'una carta dirigida a la Real Federació Espanyola de Futbol signada per onze clubs de Segona B l'any 2020 que denunciaven el greuge comparatiu que suposava per als que pagaven de manera legal als seus jugadors i cotitzaven degudament.Des del moment en el qual van tenir coneixement d'aquesta pràctica els investigadors van contactar amb diferents agents del món del futbol per a comprovar la veracitat dels fets que es posaven de manifest en aquesta carta i que semblaven normalitzats i molt acceptats per la majoria dels clubs.Per als investigadors va resultar clau una reunió de la Real Federación Española de Futbol amb tots els presidents de Segona B i Tercera Divisió que va tenir lloc al novembre de 2019 per a dimensionar la magnitud i la normalització del problema.En el marc de les perquisicions, dutes a terme per especialistes en delictes econòmics de la Guàrdia Civil amb el suport de l'Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, es va detectar una problemàtica generalitzada en l'ús de diners no declarats en el món del futbol i especialment en els clubs de Segona B i Tercera Divisió.Segons informa la Direcció General de la Guàrdia Civil, aquesta pràctica genera un menyscapte al sistema de la Seguretat Social en ingressar menys diners del que correspon per les cotitzacions dels futbolistes i perjudicis a aquests esportistes perquè se'ls priva de drets per la seva relació laboral amb els clubs i a la lleial competència en l'esport.