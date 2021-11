El Nàstic es queda sense gol en un dels moments més importants de la lliga

Els tarragonins no han anotat ni una diana en els dos últims partit que han disputat fora de casa, tot i les ocasions generades

Actualitzada 08/11/2021 a les 19:58

El Club Gimnàstic només ha sumat un punt dels sis possibles que ha tingut en joc en aquestes dues jornades que s'han disputat lluny del Nou Estadi. Si els tarragonins no han aconseguit cap victòria en cap dels dos desplaçaments ha estat per la falta de gol que han tingut, una característica que, fins ara, l'equip de Raúl Agné no patia, ja que fins ara havia anotat almenys un gol en pràcticament tots els partits.

Els futbolistes grana havien de tornar a Tarragona amb, almenys, tres o quatre punts dels seus dos partits per terres andaluses, un contra el Sevilla Atlético i un altre contra el San Fernando. Malgrat que els tarragonins encara no havien guanyat a domicili, no semblava una tasca difícil poder trencar aquesta ratxa negativa contra dos equips que encara no havien aconseguit vèncer davant la seva afició. A més, tant Sevilla Atlético com San Fernando es trobaven en posicions de descens i arribaven al duel contra els tarragonins encadenant quatre partits consecutius sense guanyar.

Sobre el paper, semblava que els de Raúl Agné ho tenien tot de cara per trencar la mala dinàmica a domicili, però no ha estat així. Els tarragonins s'han quedat sense gol en un dels trams més importants de la lliga, amb aquestes dues jornades fora de casa, i més encara si es té en compte que el Villarreal B, líder indiscutible del grup 2 de Primera RFEF, ha perdut aquestes dues jornades. Respecte al primer duel, el de Sevilla Atlético, el Nàstic va tenir moltes ocasions per a posar-se per davant en el marcador, però les grans actuacions del porter local i el desencert visitant, van fer que el partit acabés amb empat a zero.

Quant al partit disputat aquest diumenge passat, contra el San Fernando, els grana van jugar un duel força fluix, on pràcticament cap jugador va oferir la seva millor versió. Això sí, en la primera meitat els tarragonins van tenir una doble ocasió molt clara que, si hagués acabat en gol, el signe del partit haguera canviat radicalment, ja que els tarragonins s'haguessin posat per davant en el marcador i haguessin generat més estrès a un conjunt que, davant la seva afició encara no havia guanyat cap partit aquesta temporada. Però la pilota no va entrar.

Quatre partits sense marcar

No és gens habitual que l'equip entrenat per Raúl Agné encadeni dos partits sense marcar gol, de fet, és el primer cop que succeeix des que ha començat la lliga. En aquestes primeres onze jornades disputades fins ara, els grana només s'han quedat quatre vegades sense marcar, i totes han estat fora de Tarragona. La primera va ser en la jornada 1 contra l'Altético Sanluqueño, en un partit disputat a El Palmar on el resultat va ser d'empat a zero. No va ser fins a la jornada sis quan els tarragonins es van tornar a quedar sense anotar cap gol, en un altre mal partit contra l'Andorra a domicili. En aquesta ocasió, els grana van caure derrotats per 2 gols a 0. Fins a la jornada nou el Nàstic només s'havia quedat sense anotar en aquestes dues ocasions, però ara, amb aquests dos partits consecutius fora de casa, l'estadística és una mica més negativa, ja que no ha marcat cap gol en quatre dels onze partits disputats fins ara. A més, tots quatre partits en els quals no ha anotat han estat lluny del Nou Estadi, o el que és el mateix, dels sis partits que ha jugat a domicili, només ha aconseguit marcar en dues ocasions. Així doncs, l'aspecte golejador és una de les coses que ha de millorar el conjunt tarragoní en les seves visites per començar a guanyar fora.