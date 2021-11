El CBT arrenca la lliga amb un sis de sis, però no pensa en l'ascens a LEB

Els blaus han encetat enguany un nou cicle amb una renovació de la plantilla i se centren en la formació

El Club Bàsquet Tarragona ha tingut un inici de lliga més que envejable, amb sis victòries en els sis primers partits que s'han disputat a Lliga EBA. En ser el CBT no sorprèn tant que hagi fet un ple de victòries, tenint en compte la seva trajectòria i història, però si es té en compte que el club tarragoní es troba en una fase de renovació de cicle pren encara més rellevància aquest bon inici.

«Em sorprèn aquest inici, no pel que fa al treball, perquè ja sabia que l'aposta pels joves donaria feina i seria un equip molt treballador, però no esperàvem aquests bons resultats», confessa el tècnic del CBT, Berni Álvarez, qui afegia que «només continuen Tules i Vinós, pintava complicat perquè ens ho prenem com una temporada de transició i per formar a la gent jove, però les coses han anat molt bé». L'entrenador blau es mostra molt satisfet amb l'equip, ja que «treballen molt bé, els nous s'han adaptat ràpidament i els joves han agafat el rol de la categoria també molt aviat».

Per a Álvarez aquest bon inici és molt important perquè «treballar amb un coixí així sempre és més còmode, és molt d'agrair», amb tot, remarca que els seus objectius a la competició no han canviat. En un primer moment, des del club es marcaven una temporada d'adaptació en la qual el retorn a LEB Plata no sigui una obligació, ni tampoc la seva presència en els play-offs d'ascens a aquesta categoria, i aquest bon inici manté encara els mateixos objectius. «Si al febrer estem en una bona posició a la taula, com ara, podrem mirar altres objectius, però ara mateix després de com ens va anar l'estiu, amb aquest canvi de cicle, només ens centrem a formar quatre, cinc o sis joves que siguin la base del futur de l'equip, independentment dels resultats que puguem aconseguir o no», remarcava Berni Álvarez.

En l'esport, aquells equips més joves sempre tenen tendència a allargar les ratxes, tant les positives com les negatives, un aspecte que, de moment, no preocupa al tècnic cebetista. «Ara mateix estem treballant mentalment i físicament per allargar el màxim possible aquesta bona dinàmica», explicava Álvarez, qui afegia que «quan perdem haurem de treballar també físicament i mentalment per tallar-les com més aviat millor». En aquesta línia, l'entrenador deia que «ara mateix els nois ho estan fent molt bé i, si arriba la derrota, els hem de fer entendre que perdre partits no és un error ni culpa seva».

Dos punts més que el segon

Ara mateix els del Serrallo són els líders del grup C de la Lliga EBA amb dos punts d'avantatge sobre el CB Valls, rival contra els qui ja van jugar en la jornada cinc i als quals es van imposar al Joana Ballart. Aquesta va ser una victòria molt complicada i treballada i que encara dona més valor a aquests joves del conjunt blau que no es van deixar intimidar per l'ambient del pavelló de l'Alt Camp, sempre complicat. Els tarragonins visitaran aquest cap de setmana la pista del Castelldefels, cinquè classificat.