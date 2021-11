Així van actuar els homes de Raúl Agné

Actualitzada 08/11/2021 a les 11:30

El Gimnàstic de Tarragona va perdre ahir 2-0 contra el San Fernando on mai ningú havia perdut encara en lliga. Els tarragonins van fer un mal partit i allarguen així la ratxa negativa fora de casa on, després d'onze jornades de lliga, encara no han pogut guanyar.