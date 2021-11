Raúl Agné: «Així no podem guanyar, no hem competit i hem estat poc contundents»

El tècnic grana assegura que és una derrota «merescuda» i lamenta l'expulsió de Manu García

Actualitzada 07/11/2021 a les 17:42

Raúl Agné va mostrar-se molt dolgut aquest diumenge amb l'actitud dels seus futbolistes sobre el terreny de joc a qui els va acusar de falta de contundència i de competitivitat. «Així no podem guanyar, no hem competit i hem estat poc contundents», remarcava l'entrenador del Nàstic, qui afegia que era una derrota «merescuda» perquè «el futbol són detalls i àrees», dos aspectes que no van poder dominar aquest diumenge els tarragonins.«Hi ha hagut un primer partit als primers minuts on hem tingut una bona ocasió per a marcar, però després en el segon, on pràcticament no passava res, ells s'han trobat amb el gol», argumentava Agné. «No volíem que comencessin guanyant, volíem fer un partit llarg, però no ha estat així», afegia l'entrenador de Mequinensa, qui deia que «la internada de Pol Ballesteros ha d'acabar en gol, ens falta contundència, i a la següent jugada, amb un mal rebuig ens fan el segon, així no podem guanyar».D'altra banda, Agné també confessava que «moure la defensa no t'agrada quan està sent tan contundent, però es tracta de dues jugades puntuals», a la vegada que afegia que «quan els hem tingut a tots, tampoc hem pogut guanyar fora. Hem de ser conseqüents i amb el que fem no ens arriba».Per acabar, el de Mequinensa reconeixia que «ara cobra més valor no haver guanyat la setmana passada, que és quan havíem d'haver-ho fet», i avisava que «em preocupen les lesions i la sanció a Manu García», una sanció que per al tècnic «no feia falta, Manu interpreta malament perquè si et fan el tercer doncs te'l fan, és diferent si anéssim perdent 1-0».