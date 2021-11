El Nàstic s'enfonsa a San Fernando (2-0)

Els grana perdonen a la primera meitat i acaben amb Manu García expulsat, perdent 2-0, i allargant la mala ratxa com a visitant

Mal partit del Nàstic que continua sense conèixer la victòria lluny de Tarragona. Si la setmana passada va poder guanyar contra el Sevilla Atlético, equip que no ha sumat els tres punts a casa, ara tenien una nova ocasió contra el San Fernando, que tampoc havia guanyat com a local fins ara. Els tarragonins van començar bé el partit, però després de fallar una doble ocasió clara, van arribar les del San Fernando que sí que va acabar aprofitant per trencar la seva mala ratxa a casa i allargar la dels grana a domicili.

Amb les baixes de Trilles i Quintanilla, Raúl Agné va apostar per retornar a Pol Domingo a l'eix de la defensa amb Aythami i situar a Carlos Albarrán en el lateral dret. Respecte al partit de la setmana passada, l'entrenador grana només va fer un altre canvi, el de Bonilla al lloc de Buyla, la resta tot igual. En els primers deu minuts, una passada en llarg va deixar Fran Carbia sol davant Perales, però el de Sant Pere i Sant Pau no va poder superar el porter exgrana, que va refusar la pilota. El rebot li va caure a Pablo Fernández qui, des de la frontal, va xutar en la direcció contrària a Perales, però es va llençar amb tot Crespí per treure la pilota sota pals amb el cap.

En aquesta acció, Traoré va fer-se mal al genoll i el tècnic del San Fernando, Nacho Castro, va haver de fer el primer canvi quan només s'havien jugat vuit minuts. Després d'aquesta ocasió clara de gol, en van arribar dos per part del San Fernando que els andalusos no van poder aprofitar. La primera la va tenir Dopi que va xutar des de la frontal, quan hagués pogut conduir l'esfèrica fins al cor de l'àrea, i Manu García va atrapar la pilota sense esforç. La segona ocasió va ser per a Callejón, qui va rebre una bona passada de Dopi a la frontal, però el davanter tampoc va disparar bé a porteria i, novament, Manu la va aturar.

Va ser en la tercera ocasió clara de gol quan el San Fernando va inaugurar el marcador. Tot va començar en una passada en llarg cap a l'àrea grana on Carlos Albarrán no va refusar bé i la va pentinar cap a l'interior de l'àrea, habilitant a Callejón. Aquest, bregant amb Pol Domingo, va aconseguir treure's un xut potent que Manu García va desviar, però en el rebot Dopi va guanyar la partida a Joan Oriol i va aconseguir posar la pilota al fons de la xarxa. Un gol que arribava cinc minuts abans del descans i que deixava als grana molt tocats.

Raúl Agné va moure banqueta al començament de la segona meitat. Va decidir deixar al vestuari a Ribelles i va donar entrada a Pol Ballesteros per buscar més verticalitat. Aquest canvi va fer que Bonilla se situés al mig del camp amb Francesc Fullana, un Fullana, per cert, que va completar un partit millor del que estava mostrant fins ara, amb molta lluita i ganes de dirigir l'equip. L'entrada de Ballesteros gairebé provoca l'empat, ja que va ser el de Vilassar de Mar qui es va fabricar una jugada per banda esquerra que, per poc, no va acabar en gol. Era el primer minut de la segona meitat i Ballesteros va arribar fins a línia de fons, a prop del primer pal, i va fer la passada enrere buscant a Pablo Fernández perquè aquest només hagués d'empènyer l'esfèrica, però la defensa va anticipar-se i va allunyar el perill.

Pràcticament en la següent acció de partit va arribar la sentència. Joan Oriol va cometre una falta al lateral de l'àrea grana. El San Fernando la va penjar a l'interior i la defensa tarragonina no va aconseguir desviar bé l'esfèrica, fet que va provocar que els andalusos mantinguessin la possessió amb la defensa grana desordenada. Va ser des de la banda dreta que Manu Moreno va penjar la pilota al segon pal, una mica llarga, allà un altre atacant local la va tocar per retornar-la al primer pal on Biabiany, lliure de marca, va rematar a plaer per fer el 2 a 0.

Manu García, expulsat

Amb el 2 a 0, Agné va tornar a moure banqueta i va donar entrada a Pedro Martín al lloc de Fran Carbia que aquest diumenge, tot i que ho va intentar i s'hi va esforçar, no va completar el seu millor partit. Amb tot, l'entrada de Pedro no va canviar el signe de l'enfrontament, ja que el malagueny tampoc va generar prou perill com per escurçar distàncies. Malgrat que eren els tarragonins els qui havien de sortir a l'atac, era el San Fernando qui més perill generava. Els andalusos van replegar-se bé en camp propi, esperant que els grana intentessin trobar un forat per trobar porteria i aprofitaven cada robada de pilota per a generar una nova ocasió de gol.

El millor del San Fernando en la segona meitat va ser Biabiany, l'exjugador de l'Inter de Milán, entre altres, va portar de corcó a tota la defensa tarragonina i no parava de generar ocasions per als locals. Una d'aquestes va arribar en una passada en llarg que va obligar a Manu García a sortir de l'àrea per treure espai al davanter local, però el porter grana va haver de cometre mans en veure's superat per Biabiany i l'àrbitre va assenyalar la falta i el va expulsar, en ser una ocasió clara de gol.

L'expulsió va donar entrada a Gonzi, que va debutar aquest diumenge en lliga entrant per Carlos Albarrán. El porter grana pràcticament no va tenir més feina, ja que en els minuts finals de partit, ni tarragonins ni andalusos van trobar la porteria. L'entrada de Pol Prats i Buyla per Pablo Fernández, que es va retirar amb molèsties, i Fullana, tampoc van solucionar res. Amb aquesta derrota els tarragonins s'enfonsen a San Fernando, on mai cap equip havia perdut fins a dia d'avui i allarguen la mala dinàmica fora de casa.

