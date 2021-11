Tres punts i confiança abans de tornar al Nou Estadi

El Nàstic busca trencar la mala ratxa com a visitant al camp del San Fernando aquest diumenge a les 12

Actualitzada 06/11/2021 a les 19:42

El Gimnàstic de Tarragona buscarà trencar la gran maledicció d'aquesta temporada i emportar-se tres punts abans de tornar al fortí del Nou Estadi. A la jornada número onze el Nàstic encara es mostra negat per aconseguir una victòria a domicili, després de l'empat davant el Sevilla Atlético la darrera setmana, els d'Agné busquen la victòria a casa del San Fernando, equip en posició de descens i que encara no ha aconseguit sumar els tres punts davant de la seva afició.Els grana buscaran assaltar el Estadio Iberoamericano per trencar una maledicció, si, però també per mantenir-se a la lluita de la part alta de la classificació, uns play-offs molt competits on hi ha deu equips que opten per les cinc primeres places per pujar de divisió. Si l'objectiu es mantenir-se a dalt, no s'ha de abaixar la guàrdia fora de casa.Raül Agné viatja a San Fernando amb baixes importants al seu onze inicial, amb Marc Trilles, Alex Quintanilla, Edgar Hernández i Pedro del Campo fora per lesió que obligaran al tècnic de Mequinenza a modificar l'onze inicial. Una altra baixa de cara a aquest partit és Cirkovic, que encara no té 'l'alta esportiva' i s'ha quedat fora d'una convocatòria on tornen Óscar Sanz i Karim L'Koucha.Manu Garcia repetirà a la porteria grana mentre que l'eix de la defensa presenta un dels grans enigmes de l'onze de Raül Agné. Joan Oriol se situarà a banda esquerra i Aythami Artiles tornarà a l'eix de la defensa amb un nou acompanyant, Pol Domingo, que deixarà la banda dreta per tornar a la seva posició natural. A la banda dreta està el gran dubte, amb un Albarrán amb pocs minuts de rodatge després d'una llarga lesió, la banda dreta la podria ocupar tant Nil com Robert Simón. L'extrem del Nàstic ja va ocupar aquesta posició la setmana passada contra el Sevilla Atlético després de la lesió de Marc Trilles. Al mig del camp tornaran Ribelles i Fullana, en absència de Pedro del Campo, amb probablement Jannick Buyla a banda esquerra. A banda dreta seria Robert Simón, però si aquest cau a la defensa el seu lloc el podria ocupar Pol Prats o Fran Carbia. A la davantera Pablo Fernández i Fran Carbia tornarien a buscar el gol dels tres punts.Segon partit consecutiu fora de casa i el Nàstic encara enyora la seva fortalesa que l'espera al Nou Estadi la propera jornada. Però els tres punts no poden esperar una setmana més, un resultat que no sigui una victòria pot marcar la confiança de l'equip i certificar el poc encert com a visitant. Pel que fa a l'afició, una altra jornada com a visitant sense victòria podria acabar destapant la caixa dels trons i reclamar a l'equip, com diu la clàssica cançó de Manolo García, que tornin de San Fernando 'un ratito a pie y otro caminando'.