El central grana va tornar a la titularitat diumenge passat, quan es va lesionar

Actualitzada 04/11/2021 a les 21:40

Marc Trilles estarà de baixa entre dues i tres setmanes per una lesió fibril·lar a l'isquiotibial. El Nàstic va emetre ahir un comunicat en el qual indicava que Marc Trilles pateix una «lesió fibril·lar unió miotendinosa a l'isquiotibial esquerre» i, com és habitual, no avancen quant de temps pot estar apartat dels terrenys de joc, ja que «la seva evolució marcarà la disponibilitat». Amb tot, el central grana podria tornar d'aquí a dues o tres setmanes si la lesió progressa adequadament.

D'altra banda, en l'informe mèdic publicat ahir pel club també hi apareixia Alexander Quintanilla, qui «està fent readaptació per les molèsties a l'isquiotibial dret». Amb tot, la seva no és una baixa confirmada, ja que Agné esperarà fins a l'últim moment, com va fer el cap de setmana passat, per veure si pot comptar amb ell o no. Si al final acaba sent baixa, les opcions per suplir-lo, tal com ja va detallar Diari Més en l'edició d'ahir, passarien per retornar a Pol Domingo a l'eix de la defensa i fer jugar en el lateral dret a Robert Simón, futbolista que ja ha ocupat aquesta demarcació enguany en diversos partits, o apostar per Nil Jiménez a banda canviada, ja que la seva posició natural és el lateral esquerre.