LaLiga Genuine Santander torna a Tarragona

L'acte inaugural se celebrarà el 12 de novembre al Nou Estadi

Actualitzada 05/11/2021 a les 17:13

LaLiga Genuine Santander tornarà a gaudir dels jugadors i equips que la conformen, 620 dies després. El Nou Estadi de Tarragona acollirà la cerimònia inaugural del tancament de la temporada 2019/2020, suspesa temporalment a causa de la COVID-19.



L'acte inaugural tindrà lloc el divendres 12 de novembre, a partir de les 20 hores, al Nou Estadi. Els 36 equips participants i els 6 nous que es sumen a la competició desfilaran per la gespa amb els respectius himnes.El president de LaLiga, D. Javier Tebas, i el president del Gimnàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu, seran els encarregats de donar la benvinguda a jugadors, tècnics i familiars. La cloenda de l'acte anirà a càrrec de Port Aventura, amb un espectacle preparat per a l'ocasió.Després de l'acte inaugural al Nou Estadi, el dissabte i el diumenge la competició es traslladarà a Salou, on els 42 equips competiran i també compartiran en els diferents camps del complex esportiu.Consulta aquí tots els partits programats pel dissabte 13 i el diumenge 14 de novembre al complex esportiu de Salou. Per la seva part, el Gimnàstic de Tarragona disputarà tres partits:-Gimnàstic de Tarragona – Levante UD EDI (dissabte, 12.30 h, Camp 2)-RC Deportivo de La Coruña – Gimnàstic de Tarragona (dissabte, 19.30 h, Camp 3)-Gimnàstic de Tarragona – C. At. Osasuna (diumenge, 9 h, Camp 3).