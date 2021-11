El Nàstic visitarà el camp del San Fernando, on tothom ha pogut puntuar

Els andalusos, igual que el Sevilla Atlético, encara no han aconseguit la victòria davant la seva afició i han empatat dos cops a casa

Actualitzada 04/11/2021 a les 21:33

El Club Gimnàstic tindrà una nova ocasió d'aconseguir els tres punts en un camp on els locals encara no han aconseguit la victòria. Si la setmana passada van tenir la mateixa oportunitat a l'estadi Jesús Navas, domicili del filial del Sevilla, ara tenen una segona ocasió a l'estadi Iberoamericano on juga el San Fernando.

Fins ara, els andalusos no han guanyat cap dels cinc partits que han jugat com a locals, aconseguint només dos empats, contra el Linares Deportivo (2-2) i el Linense (1-1). Els altres tres partits han sigut derrotes contra Villarreal B (3-1), Sevilla Atlético (2-3) i Castellón (1-2), sent aquest el darrer partit que ha jugat el San Fernando a casa. De fet, els blaus arriben al partit contra el Nàstic amb tres derrotes consecutives, Andorra (1-0), Castellón (1-2) i Albacete (1-0). Pel que fa a la classificació, ara mateix ocupen la posició 17, en llocs de descens a Segona RFEF amb vuit punts, sis dels quals els han aconseguit fora de casa amb dues victòries, contra l'Alcoyano (0-2) i el Betis Deportivo (0-1).

Per al partit d'aquest diumenge, el San Fernando tindrà dues baixes per sanció, el central Franco Ramos Domingo, expulsat en l'últim partit contra l'Albacete, i el lateral dret Alpha Dionkou, per acumulació de targetes grogues. D'aquestes absències, la més sensible serà la de Dionkou, ja que és l'únic lateral dret de la plantilla. Així doncs, el tècnic del San Fernando, Nacho Castro, haurà de reconvertir algun futbolista per ocupar aquesta demarcació. D'altra banda, Juan Rodríguez i Javi Fernández han sortit fa poc de lesió i seran dubte fins a l'últim moment.

Entre els coneguts del San Fernando, a banda del seu entrenador, que ja ha jugat contra el Nàstic quan dirigia a l'Andorra, hi ha el porter José Perales, exjugador de la Pobla i que va ser tercer porter al Nàstic, i Juan Rodríguez, excentral del Nàstic la temporada 2019-20. A més, el San Fernando compta també amb Juanmi Callejón, germà de José Callejón, que també ha tingut una llarga i contrastada trajectòria en el món del futbol. Quant a Perales, és el porter titular dels andalusos, mentre que Juan Rodríguez va començar de titular, però es va lesionar i des de la jornada sis encara no ha tornat a jugar. Ara, ha començat a exercitar-se amb l'equip aquesta setmana, però la seva presència pel partit de diumenge és més que dubtosa.

Pel que fa als golejadors, Marc Carbó, Francis Ferrón i Dopico són els pitxitxis de l'equip amb dues dianes cadascun, i per darrere hi ha Juan Cruz Agüero, Biabiany i Juanmi Callejón, dos dels jugadors amb més experiència i qualitat de la plantilla, ja que el primer ha passat per equips com ara l'Inter de Milan, la Sampdoria o el Parma, i el segon format al Real Madrid ha passat per Mallorca, Albacete i Hércules, entre altres.

Els jugadors més utilitzats per Nacho Castro són Perales a la porteria, Manu Moreno a l'eix de la defensa, Ayala en el lateral esquerre, Bicho al mig del camp, on acostuma a estar acompanayt per Traoré, Carbó i Sergio Cortés, i Biabany i CAllejón a dalt.

El Nàstic haurà d'aprofitar aquest grau de nerviosisme que pot tenir el San Fernando davant la seva afició per la falta de victòries a casa, però des d'Andalusia també es troben esperançats pel fet que el Nàstic encara no ha guanyat cap partit lluny del Nou Estadi. Sigui com sigui, tots dos conjunts esperen que una de les dues dinàmiques es trenqui i que, per tant, el partit no acabi amb un empat que no deixaria satisfeta a cap de les dues parts, almenys abans de començar el partit, ja que durant el transcurs del duel sempre es poden alterar els plans.

Canvi de director esportiu

Aquesta setmana el San Fernando ha anunciat l'arribada de David Vizcaíno per ocupar la direcció esportiva, parcel·la que van abandonar Alberto Achirica i Filippo Fusco. Amb Vizcaíno el club confia que la seva exitosa trajectòria redreci el rumb de l'entitat. El nou director esportiu va ser l'arquitecte del Badajoc que el passat curs va ser el més regular de Segona Divisió B i es va quedar a només un gol de l'ascens a Segona Divisió A. A més, també ha estat a les oficines del Málaga i l'Alavés i compta amb experiència a l'estranger.