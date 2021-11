El Nàstic femení comença fort la lliga i es col·loca segon abans de descansar

Les grana es troben empatades a punts amb el Morell, el Tarraco i la Rapitenca, mentre que la Fundació Futbol Base Reus es troba sisena

Actualitzada 04/11/2021 a les 20:20

L'equip femení del Club Gimnàstic que s'ha creat enguany ha començat la lliga de manera pràcticament perfecta amb tres victòries i una derrota, uns registres que l'han impulsat fins a la segona posició, empatat amb el líder, el Morell, i el tercer i quart classificat, el Tarraco i la Rapitenca.

El conjunt entrenat per Pau Poblet i Genís Ramírez va perdre en el debut en lliga contra el Vilanova i la Geltrú (0-1), però a partir d'aquesta derrota, les grana compten els partits per victòries. En la segona jornada del campionat van aconseguir una important victòria contra el Morell per 1 gol a 2, sent aquest l'únic partit que han perdut les líders de la lliga fins al moment. En la següent jornada van derrotar per un contundent 11 a 0 a l'Avinyonet, actual cuer de la lliga i en la darrera jornada van sumar els tres punts contra l'Escola Futbol Base Vendrell.

Tres victòries que han permès al Nàstic femení sumar nou punts i situar-se segon a la classificació amb un balanç de 15 gols a favor i cinc en contra. Ara les tarragonines podrien perdre aquesta segona plaça, ja que aquest cap de setmana els toca descansar. Els equips que es podrien afavorir d'aquesta jornada de descans de les grana són el Morell, que podria distanciar-se en la classificació si aconsegueix la victòria contra el Tancat, i el Tarraco o la Fundació Futbol Base Reus. Aquests dos conjunts s'enfronten aquest diumenge a les 16 hores al Municipal Ortega Parejo de Campclar. Si guanyen les tarragonines, avançarien el Nàstic, mentre que si aconsegueixen els tres punts les reusenques, Nàstic, Tarraco i Fundació Futbol Base Reus empataran amb nou punts.

Derbi el 21 de novembre

Dues jornades més tard, en la setena, tornarà a haver-hi un derbi entre roig-i-negres i granes. Serà en un partit que es disputarà a la capital del Baix Camp i que enfrontarà el CF Reus de Tota la Vida amb el Gimnàstic. Fins al moment, aquest equip reusenc només ha jugat un partit, va ser contra el Morell i van perdre per 9 gols a 0.

El pròxim derbi de les jugadores grana arribarà en la jornada 11, el 9 de gener, quan les futbolistes de Pau Poblet visitaran el camp del Tarraco, un partit que, si la classificació segueix igualada com ara, serà un partit de molt voltatge, més enllà del que ja aporta que sigui un derbi.

Justament el cap de setmana següent, les tarragonines rebran a Bonavista a la Fundació Futbol Base Reus, un nou derbi entre tarragonins i reusencs, i que, com el cap de setmana anterior entre els dos conjunts de Tarragona, serà un duel amb molta intensitat pel fet de disputar un derbi i per la futura posició a la classificació. Encara és aviat per a valorar la temporada que està realitzant el Nàstic femení en el seu primer any, però l'inici està sent il·lusionant.