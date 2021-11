Agné: «Quintanilla no arriba pel partit»

«Portem 10 jornades, he vist tots els equips i no n'hi ha cap millor que nosaltres» ha remarcat

Després d'un inici de lliga en la qual els granes no han pogut endur-se els 3 punts en cap dels partits disputats fora de casa, el Nàstic visita el diumenge l'estadi Iberoamericano on juga contra el San Fernando, segon partit consecutiu fora de casa en el qual el Nàstic ha de guanyar per consolidar les aspiracions de pujar de categoria aquesta temporada.Pel que fa a aquesta ratxa negativa fora de casa, l'entrenador del Gimnàstic Raul Agné assegura que el seu equip ha estat «més a prop de guanyar que de perdre i aquesta és la línia que hem de seguir». Preguntat sobre si l'empat aquest cap de setmana seria un mal resultat, Agné s'ha mostrat prudent i ha indicat que això «depèn de com sigui el partit, si juguem com l'altre dia no el donarem per bo», referint-se que l'equip va jugar bé i mereixia la victòria al camp del filial del Sevilla. «Intentarem anar a guanyar», ha dit.«Portem 10 jornades, he vist tots els equips i no n'hi ha cap millor que nosaltres» ha volgut destacar. «Estem en un paquet de 9 equips que lluitarem fins al final i no em fa por ningú», ha remarcat volent mostrar la confiança amb el seu equip.En relació amb el rival ha explicat que «esperem un rival amb un entrenador que conec i que li agrada jugar bé a futbol, a casa sempre marquen i amb pilota és un equip atrevit, però que defensivament li està costant».«Quintanilla no arriba pel partit» ha assegurat Agné en ser preguntat per les baixes de l'equip. Cal recordar que Marc Trilles també està lesionat. «Tenim l'eix central que va començar de titular lesionat, començant per Quintanilla, Pedro del Campo i Edgar, són tres peces importants» ha explicat. «M'agradaria tenir-los a tots, però tenim un equip prou competitiu i plantilla àmplia per a competir amb les màximes condicions» ha finalitzat.El joc del Nàstic sembla que és un dels motius de la confiança d'Agné en l'equip i ha analitzat que «anem creixent, però al final el futbol és guanyar».Finalment preguntat per l'esforç de Càrbia en l'anterior partit en què va tenir moltes oportunitats per marcar i no va tenir sort de car gol, Agné ha dit que «i tant que jugarà, és un jugador molt fiable i molt important per a nosaltres».