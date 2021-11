Pol Domingo podria tornar aquest diumenge a l'eix de la defensa

El de la Pobla de Montornés recuperaria la seva posició natural per les baixes de Trilles i de Quintanilla

Pol Domingo, un habitual aquesta temporada en el lateral dret del Gimnàstic de Tarragona, podria recuperar aquest diumenge la posició de central, al costat d'Aythami Artiles, davant les baixes de Trilles i Quintanilla, encara que aquest darrer no està descartat pel partit contra el San Fernando.

El defensa de la Pobla de Montornés compleix allà on li toqui jugar, com es pot comprovar des que va aterrar al primer equip. La temporada passada amb Toni Seligrat el jove futbolista grana va jugar tant de central, com de lateral esquerre i de lateral dret. Enguany, a causa de la lesió d'Albarrán que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc fins el passat cap de setmana, Domingo ha estat l'amo i senyor del lateral dret, en una clara progressió pel que fa, especialment a les incorporacions a l'atac, ja que en la faceta defensiva és un jugador molt complet malgrat la seva joventut.

Ara, amb la lesió de Marc Trilles, el qual va passar la revisió mèdica ahir al matí i els resultats es coneixeran durant el matí d'avui, i el dubte d'Alexander Quintanilla, podria ser que el '4' grana tornés a l'eix de la defensa fent parell amb Aythami Artiles, indiscutible líder de l'equip i que, fins ara, ha jugat tots els minuts de lliga.

Marc Trilles és segur que no arribarà per al partit d'aquest diumenge contra el San Fernando, ja que a l'espera de conèixer els seus resultats, es preveu que la lesió el tingui de baixa al voltant d'un mes. Per la seva banda, Quintanilla, qui va ser baixa d'última hora en el duel contra el Sevilla Atlético –de fet, en un primer moment figurava com a titular–, segueix sense entrar a la infermeria, però dependrà de la seva evolució durant els entrenaments de la setmana per veure si Agné podrà comptar amb ell o no per al pròxim diumenge. En cas que el basc pugui ser de la partida, Pol Domingo seguirà al lateral dret, però si no està al 100% el més probable és que el de la Pobla de Montornés passi a l'eix de la defensa. Aleshores, Agné podria optar per Carlos Albarrán en el lateral dret, però el de Badalona encara no està al 100% i és una opció poc probable que comenci el partit jugant. L'altra opció seria la d'endarrerir a Robert Simón en el lateral, opció que ja ha utilitzat.