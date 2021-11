El CV SPiSP i el Cevol Torredembarra afronten un derbi peculiar a Salou

Els cooperativistes estan jugant els seus partits com a local a la capital de la Costa Daurada

Actualitzada 03/11/2021 a les 22:09

El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau i el Cevol Torredembarra se citaran aquest dissabte a les 18 hores al pavelló de Salou en el marc de la jornada 5 de Superlliga Masculina 2. Un derbi tarragoní que es disputarà per segon any consecutiu, encara que enguany no serà a la casa habitual dels cooperativistes, el pavelló de Sant Pere i Sant Pau –el qual s'està reformant–, sinó què tindrà lloc a la capital de la Costa Daurada. Un canvi que per a l'entrenador del Cevol Torredembarra, Iñaki Bescos, «no serà molt diferencial», encara que «prefereixo jugar a Salou que no a Sant Pere i Sant Pau, perquè aquell és un pavelló que ja tenen molt per la mà». Per la seva banda, el tècnic del Sant Pere i Sant Pau, Vlado Stevovski, deia ahir que «les sensacions són diferents, però veient com està el pavelló de Sant Pere i Sant Pau prefereixo jugar a Salou», i aprofitava per agrair l'ajuda del consistori de la capital de la Costa Daurada.

Per a Bescos, la clau del partit pot estar en la diferència d'experiència. «Crec que hem d'aprofitar que nosaltres tenim un grau més, ells són molt joves», però avisava també que «són l'equip que més rendiment treuen de la plantilla que tenen». Per a Stevovski, la clau per guanyar passa per «desenvolupar el nostre partit i tenir continuïtat». Tots dos conjunts arriben al derbi després de perdre el darrer partit de lliga, però amb sensacions contraposades. Els cooperativistes han guanyat tres dels quatre partits que han jugat fins al moment, mentre que els torrencs encara no han aconseguit cap victòria. «Estem tranquils perquè entenem que el calendari ha sigut el pitjor que ens podia tocar, amb rivals molt forts i la majoria de partits fora de casa», deia el tècnic del Torredembarra, qui afegia que «aquest component emocional sumat a què significa jugar un derbi és un aspecte que hem de saber controlar». En aquesta línia, Stevovski creu que «en un derbi no influeix la dinàmica dels equips, perquè són partits completament diferents».

Pel que fa a la lliga, Iñaki Bescos assenyalava que «l'any passat ja era una competició molt equilibrada i amb nivell, però enguany amb el Barça i l'Illa Grau, que venen de Superlliga, que se sumen a equips molt competitius com el Sant Pere i Sant Pau fan que encara sigui més dura». Tot i el mal inici del Torredembarra, el tècnic del Sant Pere i Sant Pau no té dubtes que el conjunt acabarà en posicions altes perquè «són un equip que s'ha reforçat molt bé amb jugadors experimentats i acabaran guanyant partits».