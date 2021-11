La banqueta del Nàstic falla per primera vegada aquesta temporada

Els canvis que entraven durant els partits acostumaven a millorar l'equip, però no va ser així a Sevilla

Actualitzada 02/11/2021 a les 21:41

La banqueta del Nàstic no va ser la solució en el partit de diumenge passat contra el Sevilla Atlético. Una setmana abans, el tècnic grana, Raúl Agné, es mostrava molt satisfet amb tota la plantilla del conjunt tarragoní perquè tots els membres que la integren poden ser titulars en aquest equip perfectament i perquè cada cop que entra un jugador des de la banqueta aporta un plus d'aire fresc que ajuda a decidir els partits. Però diumenge passat, per primera vegada, no va ser així.

Agné, com també va sent habitual, no va gastar els cinc canvis en el partit contra el Sevilla Atlético, només en va fer tres i un d'ells va ser obligat per lesió. El primer va ser l'entrada de Bonilla en el lloc de Buyla, però a diferència del partit anterior, el de Sòria no va ser determinant i no va poder decantar el partit. El següent en entrar va ser Pedro Martín, pel lesionat Marc Trilles. Pedro va passar a la punta d'atac amb Pablo Fernández, però la seva entrada pràcticament no va canviar el signe del partit, ja que només va poder disparar una vegada a porteria i ho va fer amb xut molt fluix que va atrapar sense problemes el porter rival. El tercer i últim canvi va ser el de Carlos Albarrán per Fran Carbia, un canvi amb el qual el tècnic buscava tornar a col·locar a Robert Simón en posicions més avançades i anar donant minuts a Albarrán que sortia de lesió. En definitiva, tres canvis que no van poder decantar la balança en favor dels tarragonins, com habitualment estava passant.

Sense anar més lluny, en el partit jugat al Nou Estadi contra el Linares Deportivo, l'entrada de Bonilla va ser clau per endur-se els tres punts, ja que tres centrades seves van acabar amb tres gols dels grana. En l'anterior partit, contra el Castellón, l'aparició d'Edgar Hernández en el segon temps va fer que el Nàstic sumés un punt gràcies a una diana seva. Els mateixos protagonistes, Bonilla i Edgar, van solucionar el partit contra el Betis B on tots dos van marcar per posar el 2-0 i deixar els tres punts a Tarragona. Un altre exemple es pot trobar en la segona jornada, quan Fran Carbia va anotar l'únic gol del partit contra el Barça B que també va donar els tres punts als tarragonins, situació que es va repetir en la setena jornada contra el Sabadell on una diana del de Sant Pere i Sant Pau també va deixar els tres punts a Tarragona.

En un altre dels partits que la banqueta va aconseguir canviar, però que només va ser momentàniament, va ser contra el Real Madrid Castilla on els tarragonins van perdre 2-1. Quan el partit anava 1-0 a favor del filial blanc, Bonilla va entrar al terreny de joc i amb un córner molt tancat va aconseguir fer el gol de l'empat amb l'ajuda del porter local. Amb tot, la diana no va servir per a molt, ja que Aranda va acabar posant el 2-1 en el marcador.

Tant cos tècnic, com jugadors, confien que es tracti d'un partit en el qual la pilota no va voler entrar i els tarragonins aconsegueixin la primera victòria fora de casa aquest cap de setmana contra el San Fernando, sigui amb els titulars o amb els suplents.