Albarrán i Trilles debuten en lliga

Tots dos defensors encara no havien jugat en competició oficial, el primer per lesió i el segon per la competència entre centrals

Actualitzada 01/11/2021 a les 19:57

Raúl Agné va fer debutar el passat diumenge contra el Sevilla Atlético Carlos Albarrán i Marc Trilles, dos dels set jugadors del club grana que encara no havien participat en competició oficial aquesta temporada. En el cas del central, va ser titular contra el filial sevillà per la baixa per lesió, d'última hora, de Quintanilla, mentre que el lateral va sortir en la segona meitat, una vegada recuperat de la lesió que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc fins ara.

La sorpresa va saltar només cinc minuts abans de començar el partit entre el Sevilla Atlético i el Gimnàstic, quan el club tarragoní va comunicar un canvi d'última hora. Quintanilla, que constava de la partida, va acabar cedint el seu lloc a Marc Trilles, ja que, tal com va dir Agné a la roda de premsa posterior al duel, «fa tres setmanes que arrossega molèsties i avui ens ha comentat que no es trobava al 100% per jugar avui».

Trilles no jugava en competició oficial des de la temporada passada, a causa de la forta competència i del monopoli a l'eix de la defensa que tenien fins ara Aythami Artiles i Alexander Quintanilla. Tot i el temps sense competir –en la pretemporada sí que va gaudir de minuts–, Trilles va sortir com si portés tota la temporada jugant. Va oferir molta contundència defensiva i a l'hora de treure l'esfèrica servia bones passades en llarg cap a la punta d'atac, formada per Pablo Fernández, qui era l'encarregat de baixar l'esfèrica, i Fran Carbia, qui les corria a l'espai.

Va ser a l'hora de partit quan Trilles, en una acció defensiva, va notar una punxada als isquiotibials i va haver de ser substituït. Pedro va entrar al seu lloc i Pol Domingo va ocupar la posició de central. En el 78' de partit, amb dotze minuts per davant, va arribar l'esperat retorn de Carlos Albarrán. El lateral va entrar per Fran Carbia, qui estava ocupant la banda dreta després de l'entrada de Pedro Martín, però va ocupar el lateral per tornar moure en posicions més avançades a Robert Simón. L'entrada d'Albarrán va coincidir amb els pitjors minuts dels tarragonins en el partit, ja que en el tram final va ser el Sevilla Atlético qui intentava arribar a l'àrea rival amb més insistència, però es va poder veure a Albarrán molt segur i en bon estat de forma, sense cap mena de molèstia per la lesió. Ara el lateral haurà de lluitar amb Pol Domingo per un lloc a l'onze titular, encara que les baixes per lesió en defensa el podrien ajudar a recuperar la seva posició.



Pendent de proves mèdiques

Marc Trilles passarà durant el matí d'avui les proves mèdiques per conèixer l'abast de la seva lesió. El central va patir problemes musculars en el partit de diumenge, concretament en el minut 60, quan va notar una punxada a l'isquitotibial en una acció defensiva. Per la seva banda, Quintanilla, qui no va jugar diumenge per lesió, no passarà proves mèdiques perquè ja fa setmanes que arrossega molèsties musculars i s'anirà analitzant la càrrega de treball al llarg de la setmana per anar millorant les molèsties i veure si arriba pel pròxim duel.

Cinc jugadors sense competir

Amb Trilles i Albarrán debutant en la jornada 10 de la Primera RFEF, ja només resten cinc futbolistes per estrenar-se amb la samarreta grana aquesta temporada. Aquests són els dos porters suplents, Gonzi i Venetikidis, que hauran d'esperar a la Copa o a què Raúl Agné decideixi fer un canvi a la porteria sigui per decisió tècnica o lesió, Cirkovic, qui recentment ha posat al dia la documentació necessària per jugar a la lliga, però que, segons paraules del tècnic grana, «encara no té l'alta competitiva», i Óscar Sanz i Karim, dos jugadors que han pujat enguany de la Pobla de Mafumet i que encara no els ha arribat el seu moment, malgrat que, en el cas de Karim, va ser un dels jugadors més utilitzats en pretemporada.