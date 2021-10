Agné: «Si juguem com avui guanyarem molts partits»

El tècnic es mostra satisfet amb el partit dels seus, però lamenta la falta de gol

Actualitzada 31/10/2021 a les 19:51

Raúl Agné es va mostrar content pel partit ofert pels seus jugadors, però «fastidiat» pel resultat. «Jo el que vull és guanyar, guanyar i guanyar», ha dit l'entrenador grana qui ha afegit que «crec que ha sigut un dels partits més complets que hem fet, ha estat un monòleg nostre, hem generat més ocasions, però ens ha fallat la finalització».El tècnic assegura que «jugant com avui guanyarem molts partits. A nivell mental l'equip està molt fort i crec que ningú li pot dir res negatiu a l'equip». Sobre la baixa d'última hora de Quintanilla, el de Mequinensa ha explicat que «fa tres setmanes que arrossega molèsties i avui ens ha dit que no estava al 100% per jugar», mentre que de Marc Trilles diu que es tracta d'una «punxada».