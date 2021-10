El Nàstic perdona i no pot superar al Sevilla Atlético (0-0)

Fran Carbia ha protagonitzat totes les ocasions clares de gol, però sempre li ha guanyat la partida el porter visitant

Actualitzada 31/10/2021 a les 19:51

Fitxa tècnica

El Nàstic no ha pogut passar de l'empat contra el cuer de la Primera RFEF, el Sevilla Atlético, en un partit on han estat superiors i han gaudit d'ocasions clares de gol, però Javi Díaz, porter dels locals, ha aconseguit aturar. Abans de començar el partit Agné ha hagut de fer un canvi d'última hora amb l'entrada de Trilles al lloc de Quintanilla que tenia molèsties musculars. Un canvi que pràcticament no s'ha notat sobre el terreny de joc, ja que Trilles ha realitzat un bon partit sent sòlid en defensa i oferint bones passades en llarg cap als davanters.El partit ha començat amb un Sevilla Atlético dominador, quant a la possessió, però amb un Nàstic ben posicionat sense deixar espais per als davanters locals. La primera ocasió de gol pels tarragonins ha arribat ben aviat, al minut 7, després que Trilles fes una passada en llarg cap a Pablo Fernández que l'ha baixat per a Fran Carbia qui, molt pressionat, no ha pogut rematar còmodament i ha acabat enviant la pilota per sobre de la porteria defensada per Javi Díaz. El davanter de Sant Pere i Sant Pau ha estat un dels més actius en la primera meitat i ell ha estat a punt de fer el primer. Amb una bona pressió ofensiva ha estat a punt de tallar una passada enrere cap al porter, però no hi ha arribat per ben poc.La més clara del partit ha estat en una jugada on s'han encadenat les pífies. Fullana ha patinat en el moment de penjar la pilota a l'àrea, però la centrada ha sigut bona, Carbia ha aparegut per molestar el defensor, qui no s'ha entès amb el porter i la pilota no ha acabat entre els tres pals per ben poc. Quan encara no s'havia disputat mitja hora de la primera meitat, Carbia ha tornat a disposar d'una bona ocasió que només Javi Díaz, amb una gran estirada, ha pogut evitar. La jugada ha començat per banda dreta amb una bona incorporació a l'atac de Pol Domingo, aquest l'ha deixat per Trilles, que havia pujat en la jugada prèvia per rematar un córner. El central, l'ha passat a l'espai per Robert Simón que l'ha penjat a l'àrea petita on Carbia ha rematat al pal llarg, on ha aparegut ràpidament Javi Díaz per a evitar el primer del partit.Poc després s'han desencadenat les targetes grogues per a l'equip local per diverses faltes, unes sancions que han fet enfadar la grada local que ha clamat contra l'àrbitre. De fet, també ha vist targeta groga l'entrenador del Sevilla Atlético per protestar al linier i al quart àrbitre. En aquesta primera meitat, Manu García pràcticament no ha hagut d'intervenir, només en una centrada rassa dels locals que anava a l'àrea petita on s'ha anticipat bé el porter grana.A la segona meitat el Nàstic ha estat a punt d'encetar el marcador ben d'hora. Robert Simón ha conduït bé la pilota fins a línia de fons per la banda dreta i ha donat la passada de la mort per a Fran Carbia que ha afusellat el porter, però Javi Díaz ha aconseguit estirar-se al màxim per evitar el gol. Aquesta ha estat l'ocasió més clara de tot el partit, però com en les dues anteriors, tampoc ha acabat amb gol.Poc després Agné ha hagut de tornar a fer canvis a la defensa, ja que Trilles ha notat unes molèsties que l'han obligat a retirar-se abans de temps. En el seu lloc Agné ha donat entrada a Pedro Martín i ha recol·locat a Pol Domingo de central, Robert Simón al lateral dret i Carbia per banda. Aquest canvi, sumat al de Bonilla al lloc de Buyla han donat al Nàstic més possessió de pilota, però sense ocasions de gol.Una de les úniques aproximacions que ha tingut el Nàstic en aquest segon temps ha estat un xut molt fluix de Pedro que ha aturat sense problemes Javi Díaz. En l'última mitja hora de partit els tarragonins han mantingut la possessió, però ja no han tornat a posar en perill al porter sevillà. De fet, en el temps d'afegit, han estat els locals qui, empesos per la grada, s'han bolcat a l'atac i han comptat amb més aproximacions encara que sense xuts clars. Amb aquest empat, el Nàstic continua sense conèixer la victòria fora de casa i enceta amb un punt les dues setmanes amb dos partits a domicili.Javi Diaz, Valentino, Sintes, Arpas, Kike Salas, Juanlu, Capi (Arcos, 83'), Pablo Fernández, Quintana (Carlos, 83'), Luismi (Juan María, 71') i Ivan Romero.Manu García, Pol Domingo, Trilles (Pedro, 60'), Aythami, Joan Oriol, Robert Simón, Ribelles, Fullana, Buyla (Bonilla, 65'), Carbia (Albarrán, 78') i Pablo Fernández.Antonio Sánchez Sánchez (col·legi extremeny). Ha mostrat la targeta groga als local Juanli, Aspar, Pablo Pérez i Quintana; i al visitant Joan Oriol.Partit disputat l'Estadi Jesús Navas en el marc de la jornada 10 de la Primera RFEF.