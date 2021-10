Necessitats d'una victòria

Tant Sevilla Atlético com Nàstic volen aconseguir un triomf per trencar la maledicció com a local i visitant respectivament aquesta temporada

Actualitzada 30/10/2021 a les 17:55

Tant Gimnàstic de Tarragona com Sevilla Atlético busquen una victòria que serveixi per trencar el seu particular malefici de l'actual temporada a la primera RFEF. Els grana encara no han guanyat fora de casa i aquest és l'últim obstacle per lluitar per les dues primeres posicions. D'altra banda, els sevillans són cuers i encara no han aconseguit emportar-se els tres punts a l'estadi Jesús Navas, veurem qui ho aconsegueix aquest diumenge a les 17 de la tarda.Tot i ser cuer, els d'Alejandro Acejo no semblen un rival fàcil per als grana. Amb l'entrada del nou entrenador, el filial s'ha mostrat com un equip que combina bé durant els partits, però encara no aconsegueix sumar punts a causa d'imprecisions durant els partits. Un factor que pot aprofitar els d'Agné, que ja van demostrar davant el Linares durant la jornada anterior el potencial ofensiu aprofitant la baixada de braços del rival.Per aquest partit Raül Agné no podrà comptar amb dues peces molt importants per a l'equip aquesta temporada. Tant Pedro del Campo com Edgar Hernández són baixa per lesió. D'altra banda, Cirkovic que ja té els papers en regla no viatjarà a Sevilla ni tampoc Karim L'Koucha ni Óscar Sanz. D'aquesta manera l'onze inicial es preveu que no canviï massa respecte al que es va veure durant la darrera jornada amb Manu Garcia a la porteria, amb Quintanilla i Aythami a l'eix de la defensa i Joan Oriol a l'esquerra i Pol Domingo mantindria la banda dreta encara que Carlos Albarrán ja torni a estar disponible en plena forma. Al centre del camp Ribelles i Fullana repetiran amb l'indiscutible Robert Simón a la dreta i possiblement Javier Bonilla a l'esquerra, substituint a Buyla després del gran partit que va fer el sorià davant el Linares. Fran Carbia i Pablo Fernández se situarien a la punta d'atac, els dos van aconseguir anotar gols durant el darrer partit.Aquest diumenge davant del Sevilla Atlético comença la llarga travessa del Gimnàstic de Tarragona allunyat del fortí del Nou Estadi perquè després d'aquesta jornada li toca viatjar al camp del San Fernando, una altra vegada fora de casa on els d'Agné han de demostrar que són capaços de trencar aquesta maledicció i lluitar per les primeres posicions.