El CBT s'emporta el derbi (56-62)

Els tarragonins guanyen al Valls al Joana Ballart

Actualitzada 30/10/2021 a les 20:17

Cinqué partit de la lliga de la temporada 2021-2022 i primer derbi dels que hi haurà en aquesta Lliga EBA. L'equip arribava amb el dubte d' Orion. Partit molt igualat durant els 40 minuts, on els detalls i l'encert final dels tarragonins va fer que la victòria fos blava, aconseguint així la cinquena victòria de la temporada i seguir invictes una setmana més.

El partit començava amb una cistella de Buscail contestada ràpidament amb un triple de Vinícius. Poca fluïdesa en atac, els locals només podien anotar de 3 mentres que els de Tarragona ho feien en transició. Molta igualtat en aquest inici de partit, on el CB Valls obtenia rédit dels triples. Petita avantatge local fonamentada en un bon encert des de la línia (13-10). Orion aconseguia la seva primera cistella a manca de 24 segons per finalitzar el primer quart i Oriol Pozo demanava temps mort. Finalitzava el primer quart amb un 15- 12 en el marcador que reflectia totalment el que estava passant a pista.

Inici favorable pels del Serrallo que aconseguien posar-se per davant gràcies a un 2+ 1 de Victor Vinós que aconseguia així els seus primers punts. Inici amb molt de nerviosisme també en el segon quart. Dos accions conscutives del CB Valls penalitzaven els errors visitants i tornaven a posar-se per davant els del Alt Camp. Ousmane igualava el marcador a 21, el CBT recuperava la pilota i arribava el primer triple de Yoeri per donar la primera avantatge als blaus en el partit (21-24). Tugores seguia funcionant i posava 5 punts d'avantatge en el marcador. El visitants feien dues grans defenses i aconseguien recuperar la pilota a manca de 6.4 segons per arribar al descans, Berni demanava temps mort. L'intent de cistella de Vinós es quedava curt i s'arribava al descans amb un igualat 21- 26 en el marcador.

La tornada del descans va començar amb un triple de Tugores que seguia coallant un gran partit, Yoeri aconseguia una cistella després d'agafar el seu propi rebot i les distàncies es mantenien. Arribava llavors un triple de Fábregas per igualar el marcador. Bon inici visitant en l'apartat anotador, que seguia dominant el joc en estàtic. Cistella de JJ per posar el 26- 35 en el marcador. Els triples del CB Valls seguien entrant i la seva intensitat defensiva pujava. Besora aconseguia un altre triple i obligava a Berni a demanar temps mort (32-25). Un altre triple local posava el marcador encara més ajustat. Era el moments dels valents, i Orion amb un triple donava aire als jugadors de Berni, en l'acció posterior Vinícius aconseguia també 3 punts (2+1). Sobre la botzina de possessió Sherif aconseguia una cistella i finalitzava el tercer període amb un 40 a 43 en el marcador.

Els últims 10 minuts arrencaven amb molta energia, Medina aconseguia una cistella pels visitants i Estebanell convertia un 2+1. Llagostera empatava el partit a 46 a falta de 8 minuts per finalitzar, però Sherif amb un triple tornava a posar per davant als visitants, que ràpidament era contestat per Roger Riu. Tugores amb una gran acció individual aconseguia una cistella i Oriol Pozo decidia parar el partit a 4 minuts per finalitzar i un 49- 55 en el marcador. Tècnica a Llagostera per flopping i Tugores aprofitava per convertir el tir lliure, el CB Valls no aconseguia encert des de la línia de tres i el CBT tampoc ho feia en els següents atacs. Poc encert per ambós conjunts en aquest final de partit, restaven 2 minuts i el marcador reflexava un 49- 57 favorable pels interessos cebetistes. Els errors seguien i el temps de partit també, les coses seguien igual a 1 minut per finalitzar. Arribava sobre la botzina un gran triple d'Orion per deixar en el marcador un +11 i faltaven 55 segons per finalitzar. Besora aconseguia un triple per ajustat el marcador i Berni demanava temps mort amb 36 segons per jugar-se encara. El partit finalitzava després d'algun enrenou amb un 56- 62 que donava la victòria al CBT.