El Sevilla Atlético buscarà la primera victòria a casa contra el Gimnàstic

El filial andalús és el cuer de la classificació amb quatre punts, amb un empat com a local i una victòria com a visitant

Actualitzada 28/10/2021 a les 20:29

El Nàstic visitarà aquest diumenge a les 17 hores l'Estadi Jesús Navas per jugar el partit corresponent a la jornada 10 de Primera RFEF contra el Sevilla Atlético. El filial andalús ocupa l'última posició de la lliga i buscarà la primera victòria a casa contra el Nàstic. Fins ara, els sevillans han aconseguit quatre punts amb un empat com a local i una victòria a domicili.

El Sevilla Atlético és un dels conjunts que ja han canviat d'entrenador pels mals resultats. Paco Gallardo va deixar de ser el tècnic del filial roig-i-blanc el passat 13 d'octubre, tres dies després d'encaixar un 5 a 1 contra el Villarreal B, líder destacat. El seu lloc a la banqueta l'ha ocupat Alejandro Acejo que, fins al moment, era el tècnic del Divisió d'Honor Juvenil. Amb Acejo l'equip ha tornat a competir durant els 90 minuts, però la joventut del conjunt l'ha privat de sumar cap punt en els dos partits que està a la banqueta. Contra l'Albacete a casa els sevillans van caure 0-1 en un dels pocs errors que van cometre. En el següent partit, contra l'UCAM Murcia, van perdre 2-1, també per errades pròpies de la falta d'experiència en una categoria amb jugadors veterans i contrastats. Aquesta és la principal arma que pot jugar a favor del Nàstic, encara que, com tots els filials, tenen jugadors molt hàbils i desequilibrants.

Dos d'ells són Juan Luis Sánchez i Carlos Álvarez que aquesta setmana han estat convocats amb la sub-19 i que avui s'incorporaran als entrenaments amb el Sevilla Atlético. Dels dos, qui té molts números de ser titular és Juan Luis, qui pot ocupar les posicions de bandes com actuar darrere del punta. Carlos Álvarez està sortint de lesió i va aparèixer contra l'UCAM Murcia. Així doncs, podria tenir minuts a la segona meitat sortint per darrere del punta. Cal destacar que tots dos jugadors encara són juvenils, però quan van acabar l'etapa de cadet van pujar directament al filial andalús.

Pel que fa a la porteria, Alfonso Pastor i Javi Díaz es van intercanviant segons les necessitats del primer equip. El primer està inscrit a la Champions, mentre que el segon és el tercer partit per la lliga. Com que el Sevilla juga dissabte, Javi Díaz podrà estar disponible diumenge, però Alfonso segurament no jugarà perquè el primer equip té partit de Champions dimarts i haurà d'entrenar amb ell.

Els futbolistes que segur que no podran jugar aquest diumenge són Adrián Peral, Pedro Ortiz, Luis Vacas –migcampistes–, i Isaac Romero –davanter–, tots ells lesionats. D'altra banda, el tècnic esperarà fins a l'últim moment per Zarzana qui va acabar el partit de Youth League contra el Lille a la mitja part per unes molèsties musculars.

Un dels perills d'aquest Sevilla Atlético és Ivan Romero, el davanter del filial també va convocat amb el primer equip, però per al partit de diumenge no influirà. El punta ha anotat dos gols que li van servir per sumar els tres punts contra el San Fernando (2-3). Pel que fa a la resta de partits, els andalusos han perdut contra Castellón (2-0), Sanluqueño (1-0), Alcoyano (1-3), Algeciras (1-3), Villarreal B (5-1), Albacete (0-1) i UCAM Murcia (2-1), i han empatat contra el Sabadell, duel que va tenir lloc en la primera jornada de la lliga (0-0) i on els sevillans van acabar amb un menys.