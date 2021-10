El Joana Ballart tornarà a vibrar amb el derbi entre CB Valls i CBT

Els dos tècnics coincideixen en què els tres equips de la província tenen nivell per estar a LEB

Després que l'últim derbi entre el CB Valls i el CB Tarragona quedés anul·lat per la pandèmia, el Joana Ballart tornarà a vibrar de nou amb aquest derbi tarragoní. «Poder jugar un partit així amb l'ambient que hi haurà després d'una temporada en la qual pràcticament vam jugar sempre amb el pavelló tancat és la millor notícia», deia Oriol Pozo, tècnic dels vallencs en la trobada d'entrenadors. En aquesta línia, Berni Álvarez, entrenador dels blaus, remarcava que «sempre és millor jugar amb gent que no pas amb el pavelló buit com l'any passat», i afegia que «als més joves els he dit que han de gaudir de l'ambient, que no s'ho han de prendre amb por o pressió».

Tots dos entrenadors també van coincidir en què «el bàsquet provincial hauria d'estar a un altre nivell, jugant una mica més a dalt», deia Álvarez, i afegia Pozo que «viure partits com els tres derbis provincials no és molt habitual a lliga EBA, són ambients de categories més altes». Pel que fa al derbi de dissabte, a les 18 hores al Joana Ballart, el tècnic dels de l'Alt Camp espera un partit diferent al de Lliga Catalana, ja que «és un context diferent, a la pretemporada començàvem a treballar i ara, encara que només és la jornada cinc i tots dos equips anirem creixent, serà diferent i segur que molt igualat».

Per part dels vallencs, Pozo té clar que l'equip ha de seguir treballant en la regularitat. «Ens està costant una mica, aquesta setmana hem aconseguit ser una mica constants, però encara estem lluny d'on podem estar», deia l'entrenador. Sobre el CBT, Pozo comentava que «és un equip cridat a estar a la zona alta», i afegia que «té molts recursos, té capacitat per jugar a un ritme alt amb dos jugadors exteriors molt determinants, però també amb interiors que tenen diferents registres». Quant a jugadors concrets, destacava Orion, el qual encara no està segura la seva particpació, i Víctor Vinós, jugador que anteriorment estava al Valls i que surt d'una lesió de deu mesos.

Pel que fa als visitants, Berni Álvarez confesava que «no soc gaire optimista amb Orion perquè fa deu dies que no entrena i si arriba ho farà molt just». Del rival, el tècnic cebetista destacava que «som dos equips que estem bé i predestinats a estar a dalt» i afegia que «juguen molt bé en transició, tenen un jugador molt determinant que és Vinicius que juga en moltes posicions, anota molts punts i fa jugar l'equip». Respecte a ells mateixos, reconeixia que «estem fent les coses bé, però encara estem construint-nos, intentem millorar cada setmana perquè tenim un equip molt jove i hem de treballar per corregir certs errors».

Ara mateix, el CBT és el líder del grup, només un punt per sobre del CB Valls. Amb tot, Pozo sentenciava que, independentment del resultat, «encara queda tota la lliga per disputar-se».